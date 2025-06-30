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الرياضة

ألكاراز ينجو من «الفخ الإيطالي» في ويمبلدون!

ألكاراز ينجو من «الفخ الإيطالي» في ويمبلدون!
30 يونيو 2025 22:06

 
لندن (رويترز)


قدم كارلوس ألكاراز أداءً متذبذباً، لكنه تغلب بصعوبة 7-5 و6-7 و7-5 و2-6 و6-1 على الإيطالي فابيو فونيني، في مستهل دفاعه عن لقب بطولة ويمبلدون للتنس.
وخاض ألكاراز، الذي يسعى لأن يصبح خامس لاعب فقط منذ بداية عصر الاحتراف عام 1968 يفوز بثلاثة ألقاب متتالية في ويمبلدون، البطولة بعد سلسلة انتصارات متتالية امتدت 18 مباراة، لكن المصنف الثاني لم يبد في أفضل حالاته.
واضطر اللاعب البالغ عمره 22 عاماً إلى إنقاذ نقطتين للكسر عندما كان متأخراً 2-1 وثلاث نقاط أخرى في شوط إرساله التالي قبل أن يكسر الإرسال ليتقدم 6-5.
وخسر فونيني (38 عاماً) المجموعة الافتتاحية لكنه استعاد توازنه ليفرض شوطاً فاصلاً في المجموعة التالية نجح في الفوز به ليدرك التعادل بمجموعة لكل لاعب.
واستعاد ألكاراز، الذي استعان كثيراً بالمناشف المثلجة أثناء التبديلات، سيطرته على المباراة بالفوز بالمجموعة الثالثة، إلا أنه خسر المجموعة التالية.
ومع ذلك، تقدم 3-صفر في المجموعة الفاصلة وأنهى المباراة بعد توقف طويل أثناء حصول أحد المتفرجين على رعاية طبية في المدرجات.

 

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