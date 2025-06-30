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الرياضة

كارفخال يزف «النبأ السعيد» لريال مدريد

كارفخال يزف «النبأ السعيد» لريال مدريد
30 يونيو 2025 22:24

 
نيويورك (د ب أ)

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أكد داني كارفخال، مدافع ريال مدريد الإسباني، أنه جاهز للمشاركة مع الفريق، بعد ثمانية أشهر من الغياب بسبب الإصابة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن الدولي الإسباني البالغ من العمر 33 عاماً تعرض لإصابة قوية في الركبة في أكتوبر الماضي، وواصل العمل من أجل العودة مجدداً، وقد يتواجد في قائمة فريقه لمواجهة يوفنتوس الإيطالي في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للأندية غداً الثلاثاء في ميامي.
وقال كارفخال في تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «واجهت الإصابة منذ اليوم الأول، وكنت أعرف أن فترة الغياب ستكون طويلة، وأنني علي التعامل مع ذلك وعدم التعجل».
وأضاف: «كانت المدة تسعة أشهر تقريباً وأنا جاهز الآن، أعرف نفسي جيداً، وأنه عندما يتم السماح لي بالمنافسة سأبذل جهداً مضاعفاً».
وأوضح كارفخال: «لست خائفاً أو أفتقد للثقة أبداً، أبذل قصارى جهدي، ما ألاحظه هو المنافسة الشديدة في التدريبات منذ أسبوعين يمكنك رؤية ذلك».

ريال مدريد
أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
داني كارفخال
يوفنتوس
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