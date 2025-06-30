النصر بطل الدولة للفئات العمرية في الريشة الطائرة

دبي (وام)

توج نادي النصر بكأس الترتيب العام لفئتي البنين والبنات، بعد فوزه بالمركز الأول في النسخة الثانية من بطولة الدولة للفئات العمرية للريشة الطائرة، التي نظمها اتحاد الريشة الطائرة، بدعم من وزارة الرياضة، على مدار يومي 27 و28 يونيو، في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة.

وشهدت البطولة إقامة 199 مباراة توزعت على خمس فئات عمرية هي تحت 9، و11، و13، و15، و17 سنة، وأقيمت المباريات على 8 ملاعب، بإدارة 20 حكماً.

وتمكن نادي النصر من حسم المركز الأول والتتويج بكأس الترتيب العام، بعد تحقيقه أكبر عدد من الميداليات الذهبية في مختلف الفئات العمرية.