الهلال يُسقط مانشستر سيتي برباعية تاريخية ويصعد إلى ربع نهائي مونديال الأندية

واشنطن (د ب أ)



واصل الهلال السعودي حملته الاستثنائية في كأس العالم للأندية لكرة القدم، وسطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ المسابقة، بعدما تأهل لدور الثمانية في المسابقة الموسعة التي يشارك فيها 32 فريقاً للمرة الأولى. وحقق الهلال فوزاً ثميناً ومستحقاً 4 -3 على مانشستر سيتي الإنجليزي، في دور الـ16 للبطولة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وبادر مانشستر سيتي بالتسجيل عبر هدف أحرزه نجمه البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينتفض الهلال مع بداية الشوط الثاني، الذي سجل خلاله هدفين بواسطة الثنائي البرازيلي ماركوس ليوناردو ومالكوم فيليبي في الدقيقتين 46 و52 على الترتيب.

ولم يهنأ الهلال بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 55، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2 - 2، ويلجأ الفريقان لوقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وتواصلت الإثارة في الوقت الإضافي، بعدما أحرز السنغالي خاليدو كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94، غير أن «البديل» فيل فودين منح التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 104 .

وعاد ماركوس ليوناردو لهز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الرابع للهلال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 112، لينصب نفسه بطلاً للقاء دون منازع، بعدما قاد الهلال للصعود التاريخي إلى دور الثمانية في المسابقة العالمية.

وضرب الهلال، الذي يعد الممثل العربي الوحيد في الأدوار الإقصائية للبطولة، موعداً في دور الثمانية مع فلوميننسي البرازيلي، الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه 2 - صفر على إنتر الإيطالي في دور الـ16 أيضاً.