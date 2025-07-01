الأربعاء 2 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لاوتارو يفتح النار على لاعبي الإنتر!

لاوتارو يفتح النار على لاعبي الإنتر!
1 يوليو 2025 08:15

 
فيلادلفيا (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
ريال مدريد إلى ربع نهائي «مونديال الأندية»


وجّه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان الإيطالي رسالة شديدة اللهجة إلى زملائه عقب الإقصاء من ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، إثر الخسارة أمام فلوميننسي البرازيلي 0-2 في مدينة شارلوت.
واعتذر لاوتارو من جماهير وصيف بطل أوروبا بعد الأداء المخيّب للآمال والخسارة المفاجئة، في مباراة بدا فيها الإنتر بعيداً كل البعد عن مستواه.
وتُضاف هذه الخسارة إلى الضربة القاسية التي تلقاها الفريق في 31 مايو، عندما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بخماسية نظيفة.
وقال لاوتارو في تصريحات لمنصة «دازون» للبث التدفقي «أنا آسف، لكن هناك شيء أريد قوله، لأننا نقاتل من أجل أهداف هنا، من أراد البقاء معنا، فليبقَ، ومن لا يريد، فليغادر».
وتابع «أريد القتال من أجل أهدافنا حتى نصبح فريقاً كبيراً، في السنوات الأخيرة كنا في القمة، وأريد البقاء هناك».
وأكد «الرسالة واضحة: من يريد الاستمرار في القتال على أشياء مهمة، فليبقَ، ومن لا يريد، وداعاً».
وأردف الهداف «لن أذكر أسماء، أنا أتحدث بشكل عام، لكنني رأيت أشياء كثيرة لم تعجبني، لا يمكن إنجاز شيء بمفردك، نقاتل جميعاً معاً ونخسر جميعاً معاً»، في إشارة إلى اللحمة الجماعية المطلوبة داخل الفريق.
وكان لاوتارو سدد كرة ارتطمت بالعارضة في الشوط الثاني، ضاعت معها فرصة تعديل النتيجة إلى 1-1 أمام فلوميننسي.
وختم قائلا «بصفتي قائدا للفريق، فأنا أول من يتحمّل المسؤولية، ولهذا أنا هنا لأتحدث، هذه الهزيمة مؤلمة جداً، ومؤلمة لنا أكثر من أي أحد، لأن الموسم كان طويلاً جداً، لكننا بذلنا كل ما لدينا في الملعب ووصلنا إلى هذه المرحلة».

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
إنتر ميلان
باريس سان جيرمان
لوتارو مارتينيز
آخر الأخبار
رجل يسير وسط أكوام مبان مدمرة في مدينة حلب بسوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
اليوم 01:23
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
170 منظمة تدعو لوقف نظام توزيع «المساعدات القاتل» في غزة
اليوم 01:23
رجل إطفاء روسي يعمل على إخماد حريق في سوق شعبي عقب ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: أوفينا بكل الاتفاقات ولا نعرقل محادثات السلام
اليوم 01:23
امرأة تمشي بمظلة مع مشاة آخرين بجوار حديقة مونت دي آرتس في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر
اليوم 01:23
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
الأخبار العالمية
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©