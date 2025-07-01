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الرياضة

تياجو سيلفا: جماهير ميلان سعيدة بسقوط الإنتر!

تياجو سيلفا: جماهير ميلان سعيدة بسقوط الإنتر!
1 يوليو 2025 08:19

 
فيلادلفيا (أ ف ب)

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وجّه المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا رسالة ضمنية لجماهير ميلان، الغريم التقليدي للإنتر، بعد فوز فريقه فلوميننسي بهدفين نظيفين في ثمن النهائي وبلوغه ربع نهائي مونديال الأندية بكرة القدم قائلاً «أنا متأكد أن جماهير ميلان سعيدة».
وقاد المدافع البالغ 40 عاماً فريقه إلى فوز مفاجئ على إنتر ميلان وصيف بطل أوروبا على ملعب بانك أوف أميريكا في شارلوت.
قال في تصريحات لمنصة «دازون» للبث التدفقي «كنا ندرك أنه ليس خصماً سهلاً، لقد لعبوا قبل أقل من شهر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، لكننا اليوم خضنا مباراة رائعة»، مضيفاً «لم تكن هناك طريقة أخرى للفوز».
وشارك تياجو سيلفا هذه المرة ضمن ثلاثي في محور الدفاع، في تغيير تكتيكي أجراه مدرب فلوميننسي، البرتغالي ريناتو جوتشو، بهدف الحد من خطورة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ومهاجمي «النيراتزوري».
وأضاف في تحليله «بقينا موحّدين دائماً، لقد قدمنا أداءً دفاعياً ممتازاً، على الرغم من أنهم صعّبوا علينا الأمور».
ووجّه سيلفا تحية ضمنية لجماهير ميلان، الغريم التقليدي للإنتر، مستذكراً فترته في «الروسونيري» بقوله «أنا متأكد أن جماهير ميلان سعيدة بخسارة الإنتر وبفوزنا نحن».
من جهته، وصف المهاجم الكولومبي جون أرياس في تصريحاته لقناة «سبورت تي في» البرازيلية، انتصار فلوميننسي بأنه «خطوة عملاقة» في حلم الفوز بكأس العالم للأندية.
قال «إنتر ميلان قوة كبرى في كرة القدم العالمية، ووصيف دوري أبطال أوروبا، اليوم يحتفل الفريق، وتحتفل جماهيرنا، لأن هذا الفوز مهم للغاية لنادينا وللبرازيل ولقارة أميركا الجنوبية».

 

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
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تياجو سيلفا
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