لاعبة تطلب إبعاد «مجنون» في ويمبلدون!



لندن (رويترز)



طلبت اللاعبة يوليا بوتينتسيفا بإبعاد أحد المشجعين من المدرجات، بعد أن أعربت عن مخاوفها بشأن تصرفاته خلال مباراتها في الدور الأول في بطولة ويمبلدون للتنس.

وفي بداية مباراتها ضد الأميركية أماندا أنيسيموفا على الملعب رقم 15، اقتربت اللاعبة الكازاخستانية (30 عاماً) من الحكم للإبلاغ عن المتفرج، ووصفت الشخص بأنه «مجنون» و«خطير».

وقالت بوتينتسيفا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «هل يمكنك إخراجه؟ لن أستمر في اللعب حتى يرحل، هؤلاء الناس خطرون، إنهم مجانين».

ولم يتضح على الفور الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن المتفرج، لكن اللعب استؤنف بعد أن استشار الحكم الرئيسي أفراد الأمن.

وخسرت بوتينتسيفا، التي بدا عليها التأثر الشديد، 6-صفر و6-صفر في مباراة استغرقت 44 دقيقة فقط.

وقال متحدث باسم نادي عموم إنجلترا للتنس «بعد شكوى بشأن تصرفات أحد المشجعين في المباراة على الملعب رقم 15، أبلغ الحكم الرئيسي الأمن وتم التعامل مع الأمر».