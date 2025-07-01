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الرياضة

إنزاجي: إنها فرحة للهلال والسعودية

إنزاجي: إنها فرحة للهلال والسعودية
1 يوليو 2025 09:55

 
أورلاندو (أ ف ب)

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أهدى الإيطالي سيموني إنزاجي فوز فريقه الهلال السعودي الملحمي على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3 بعد التمديد، إثر التعادل 2-2 في الوقت الأصلي إلى اللاعبين والجهاز الفني، مؤكداً أنه «لم أنجز هذا وحدي».
وأقصى الهلال الذي كان فاجأ ريال مدريد الإسباني بالتعادل معه 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، وتأهل وصيفاً بعد تعادله مع سالزبورج النمساوي وفوزه على باتشوكا المكسيكي، السيتي متصدر المجموعة السابعة من ثمن النهائي.
وضرب الفريق السعودي موعداً مع فلوميننسي البرازيلي في الرابع من يوليو على ملعب كامبينج وورلد في أورلاندو.
وهنّأ إنزاجي الذي بدأ عمله مع الهلال في الرابع من يونيو، فريقه «على هذا الأداء الرائع، لقد أبلوا بلاءً حسناً، انتصرنا على فريق قوي جداً، يستحقون هذا الفوز، قاتلوا على كل كرة حتى الرمق الأخير، إنها فرحة للهلال والسعودية والجمهور».
وأبدى الإيطالي رضاه عن ما قدمه لاعبوه طوال المباراة المرهقة قائلاً: «نحن نعمل منذ أسابيع، وهم ملتزمون، وأنا راض عن أدائهم».
وتابع: «لم أنجز هذا وحدي، يرافقني طاقم عمل معي منذ عشر سنوات، ساعدوني في تحضير الفريق على المستويين التكتيكي والبدني، يستحق فريقي الكثير من المديح والشكر».
وحقق إنزاجي فوزه الأول على نظيره الإسباني بيب جوارديولا في ثالث مواجهة بينهما، بعدما كان خسر أمامه مرة وتعادلا في مباراة أخرى.
علّق على الأمر قائلاً: «جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم، لكننا قدمنا أفضل ما لدينا، ونستحق هذه النتيجة».
وأضاف: «بعد نهاية المباراة كنا نحتفل، وجاء جوارديولا، وصافحني وهنأني على الفوز، نحن نحترم بعضنا ، وبطبيعة الحال، الإطراء دائماً يسعدني».
وكان الهلال دخل المباراة بغياب عدد من اللاعبين على رأسهم القائد سالم الدوسري بسبب الإصابات، وبدا على لاعبيه الإرهاق في مواجهة السيتي.
قال عن المواجهة المقبلة مع فلوميننسي: «سنحاول أن نسترد طاقتنا وقوتنا خلال الأيام الثلاثة المقبلة، نتمنى أن يرافقنا اللاعبون إلى ربع النهائي بأفضل حالاتهم».
وأردف: «بعد المباراة الرابعة في 14 يوماً نشعر بالتعب والإرهاق، فقدنا بعض اللاعبين للأسف، ولكن لدينا الرغبة للعب نلمسها في جميع اللاعبين، بعضهم غيروا أدواره،م وكان عليهم أن يتأقلموا.
وتابع: «نعرف أن هناك فريقاً قوياً سنواجهه، وقدم أداءً ممتازاً أمام الإنتر، لكن الليلة علينا الاحتفال، لأن الفوز على مانشستر سيتي ليس بالأمر سهل».

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سيموني إنزاجي
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