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الرياضة

ليوناردو: من يلعب في السعودية لا يهرب من التحديات

ليوناردو: من يلعب في السعودية لا يهرب من التحديات
1 يوليو 2025 10:04

 
أورلاندو (أ ف ب)

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اعتبر البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال السعودي أن «من يلعب في السعودية لا يهرب من التحديات»، وذلك بعد قيادته فريقه إلى فوز ملحمي على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3 بعد التمديد في ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم.
وسجل ليوناردو هدف التعادل (1-1) للهلال في الدقيقة 46 ثم هدف الفوز في الدقيقة 112، ليضرب فريقه موعداً مع فلوميننسي البرازيلي في ربع النهائي، في الرابع من يوليو على ملعب كامبينج وورلد ستاديوم في أورلاندو.
وقال ليوناردو (22 عاماً) بعد المباراة: «أعتقد أنه يوم تاريخي بالنسبة لي، لكل العرب، ولكل المشجعين».
وأضاف: «(الفوز) يُظهر أن من يلعب في السعودية لا يهرب من التحديات، ولا يتهرب من كرة القدم، هناك لاعبون كبار هناك، وأنا سعيد جداً بما تحقق اليوم».
وعبّر البرازيلي عن مشاعره قائلاً: «لقد مررت بفترة صعبة، خلال الشهرين الماضيين، والدتي أمضت 70 يوماً في العناية المركزة».
وتابع: «اليوم هي بخير، الحمد لله، عندما سجلت هذين الهدفين، فكرت فيها، لقد تمكنَت من مشاهدة المباراة».
واعتمد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على ليوناردو في ظل غياب الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش منذ بداية المسابقة بسبب الإصابة.
وتمكن البرازيلي من إثبات نفسه بعدما غاب عن التسجيل في أول مباراتين، مسجلاً هدفاً أمام باتشوكا وهدفين بمواجهة السيتي.
قال: «أظن أن اليوم كان يوماً تاريخياً بكل معنى الكلمة، للجميع، وخصوصاً لنا».
وأضاف: «أعتقد أن هذه النسخة من كأس العالم تقول الكثير. للبرازيليين، للأوروبيين، ولنا نحن أيضاً».
وتحدث لاعب سانتوس السابق عن مواجهة فلوميننسي قائلاً: «سنواجه فريقاً كبيراً هو فلوميننسي. يملكون لاعبين كباراً، ولن تكون هناك مباراة سهلة».
وأردف: «في الوقت الحاضر، لا توجد مباريات سهلة، سنخوضها بأفضل طريقة ممكنة، وبكل جدية من أجل التأهل إلى نصف النهائي».

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