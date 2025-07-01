إنزاجي: الفوز على السيتي مثل تسلق جبل إيفرست دون أكسجين!

أورلاندو (رويترز)

وصف سيموني إنزاجي، مدرب الهلال فوز فريقه المفاجئ 4-3 على مانشستر سيتي، بعد شوطين إضافيين في دور الستة عشر لكأس العالم للأندية لكرة القدم بأنه مثل «تسلق جبل إيفرست دون أكسجين»، بعدما حجز الفريق السعودي بطاقة التأهل غير المتوقعة لدور الثمانية.

وسيواجه فريق المدرب الإيطالي فريق فلومينينسي البرازيلي في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن سجل ماركوس ليوناردو هدف الفوز في الدقيقة 112، ليقصي فريق المدرب بيب جوارديولا من البطولة، بعد مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف في أورلاندو.

وقال سيموني إنزاجي مدرب الهلال: «مفتاح هذه النتيجة هم اللاعبون، والروح التي أظهروها في الملعب، كان علينا أن نقدم أداء استثنائياً، لأننا جميعاً نعرف مانشستر سيتي.

أضاف: «كان علينا تسلق جبل إيفرست دون أكسجين، ونجحنا في ذلك. ظهر اللاعبون كافة بأداء استثنائي من النواحي كافة، سواء عند الاستحواذ على الكرة أو من دونها، كنا منظمين للغاية أثناء الاستحواذ على الكرة، ولعبنا بشكل جيد من الناحية الفنية ضد فريق شرس للغاية وقوي في الاستحواذ».