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الرياضة

«الفحص الطبي» يدشن تحضيرات النصر للموسم الجديد

«الفحص الطبي» يدشن تحضيرات النصر للموسم الجديد
1 يوليو 2025 12:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي) 


دشّن النصر تحضيراته للموسم الجديد 2025-2026، بإجراء الفحص الطبي الشاملة للاعبين على مدار 3 أيام، حتى الخميس المقبل، على أن يبدأ تجمع الفريق الداخلي فعلياً في اليوم نفسه، تمهيداً لانطلاق المرحلة الثانية من الإعداد عبر المعسكر الخارجي في ألمانيا.
واختار «العميد» منطقة بوخباخ الواقعة جنوب شرق ولاية بافاريا الألمانية، لإقامة معسكره التحضيري الذي يمتد من 10 يوليو وحتى 31 من الشهر نفسه، حيث يخوض خلاله سلسلة من المباريات الودية، ضمن برنامج الإعداد لانطلاقة الموسم 16 أغسطس المقبل.
ويستهل النصر مبارياته التجريبية، خلال المعسكر بمواجهة تي إس في بوخباخ، الذي سبق له التفوق على الجزيرة في ودية صيف عام 2022. وتُعد المواجهة الثانية أمام فريق هانكوفرس من أبرز محطات المعسكر، وتُقام 22 يوليو في باد جوجينج بمنطقة كيلهايم في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت ألمانيا، وفقاً لما أعلنه النادي الألماني، الذي وصف اللقاء بـ«الاختبار المهم» لاختتام تحضيراته الصيفية.
وكان الفريق الألماني خاض في 2021 تجربة مشابهة أمام العين، وخسر بنتيجة 0-1، وأكد مدربه توبياس بيك أن مواجهة النصر تمثل محطة بارزة في برنامج الإعداد، ثمرة علاقة تنسيقية طويلة جمعت الطرفين.
وفي موازاة البرنامج الإعدادي، يواصل النصر تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تعاقد مع الحارس الدولي الأولمبي عدلي محمد قادماً من ساوثهامبتون الإنجليزي بعقد يمتد لخمس سنوات، ليكون الصفقة الرابعة لـ«الأزرق»، بعد التوقيع مع المدافع زايد الزعابي من الجزيرة حتى 2028، والنمساوي ماتيو كاراماتيك من تي إس في هارتبيرج حتى 2027 ضمن فئة المقيمين، بالإضافة إلى تحويل إعارة الظهير عبدالله إدريس إلى انتقال دائم حتى 2028.
كما جددت الإدارة عقد لاعب الوسط جوستافو أليكس حتى 2029، ومددت إعارة الروماني كوستن أمزار من دينامو بوخارست لموسم إضافي، ضمن سياسة الحفاظ على الاستقرار الفني، تحت قيادة المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش الذي تولى المهمة خلفاً للهولندي ألفريد شرودر.

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برنامج إعداد النصر
1 إلى 3 يوليو: الفحص الطبي
3 يوليو: بداية التجمع الداخلي
10 يوليو: السفر إلى معسكر ألمانيا
31 يوليو: نهاية معسكر الإعداد الخارجي والعودة إلى دبي

الإمارات
دبي
دوري أدنوك للمحترفين
النصر
ألمانيا
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