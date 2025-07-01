دبا يخوض 4 وديات في سلوفينيا



فيصل النقبي ( دبا الفجيرة)



دشن دبا المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، بإجراء الفحص الطبي الشاملة للاعبين في مقر النادي، تمهيداً لانطلاق التدريبات يوم الأربعاء بقيادة المدرب البرتغالي برونو أوليفيرا.

ويبدأ الفريق معسكراً خارجياً في سلوفينيا 11 يوليو الجاري، ويتضمن 4 مباريات ودية مع أندية أوروبية مختلفة، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

ويُختتم برنامج الإعداد مع نهاية يوليو بالعودة إلى الدولة، واستكمال المرحلة الثالثة من التحضيرات على ملعب النادي، استعداداً لانطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى.

وتسعى إدارة دبا، بالتنسيق مع الجهاز الفني، إلى توفير متطلبات النجاح من أجل بناء فريق قادر على المنافسة بقوة في الموسم المقبل.