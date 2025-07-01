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الرياضة

مدرب فلوميننسي يكشف «الوصفة السحرية» في مفاجأة «العيار الثقيل»!

مدرب فلوميننسي يكشف «الوصفة السحرية» في مفاجأة «العيار الثقيل»!
1 يوليو 2025 11:12

 
واشنطن (د ب أ)

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أثنى ريناتو جاوتشو، المدير الفني لفلوميننسي البرازيلي، على تأهل ناديه لدور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.
وحقق فلومينينسي مفاجأة من العيار الثقيل، عقب فوزه 2 - صفر على إنتر ميلان الإيطالي، في دور الـ16 للمسابقة العالمية، ليصبح الفريق البرازيلي الثاني الذي يحجز مقعداً مع الثمانية الكبار في البطولة، بعد بالميراس.
وسجل فلوميننسي هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق جيرمان كانو، قبل أن يضيف بيريرا هيركليز الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وأشار جاوتشو في تصريحات إعلامية أدلى بها عقب اللقاء، للفارق المالي بين الفريقين، لكنه أكد أن المباراة تم حسمها في الملعب.
وأوضح جاوتشو: «ارتكبنا بعض الأخطاء، وحظينا بفرص قليلة، لكننا نجحنا في تسجيل الهدفين اللذين ساعدانا على التأهل».
وشدد المدرب البرازيلي: «رغم ضيق الوقت، وضع اللاعبون ثقتهم في الخطة الجديدة، وتحدثت معهم كثيراً، في الأيام الثلاثة الماضية، أقنعتهم بإمكانية تحقيق ذلك». وأضاف جاوتشو: «في المقابل، هناك فريق قوي، يملك موارد مالية أكبر بكثير منا، لكن في الملعب، دائماً ما تقام المباريات بين 11 لاعباً ضد 11 لاعباً».
وأكد جاوتشو في تصريحاته لشبكة (دازن) التلفزيونية: «بذل فريقي قصارى جهده، وتفانوا في عملهم، وركزوا بكل قوة، تستحق هذه المجموعة التهنئة، لكننا نريد أيضاً أن نهنئ جماهيرنا على هذا الاحتفال».
وكشف: «جماهيرنا في البرازيل تستحق أيضاً الاحتفال كثيراً، لأننا وصلنا لدور الثمانية، في حين أن الكثيرين لم يثقوا بنا».
وشدد جاوتشو: «أعتقد أن كرة القدم البرازيلية تظهر قوتها، أقول إن الأندية البرازيلية متأخرة عن نظيراتها الأوروبية من حيث الموارد المالية، لديهم الإمكانات اللازمة لاستقطاب أفضل اللاعبين في العالم، لكن في الملعب، الأمر يتعلق بالالتزام والتفاني والروح المعنوية، وهذا ما كان عليه فريقي».
واختتم مدرب فلومينينسي تصريحاته قائلاً: «عرفنا كيف ندافع عن أنفسنا، وكيف نتحمل المعاناة في بعض مراحل المباراة، وفي الوقت المناسب فزنا، إننا فريق واع للغاية، ينصت جيداً لما نريد القيام به في الملعب، وننفذه، والنتائج واضحة».

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