بروتوكول «العواصف الرعدية» في «مونديال الأندية»



معتز الشامي (أبوظبي)



كان تطبيق البروتوكول الأميركي الصارم للعواصف الرعدية من المفاجآت الكبرى، خلال كأس العالم للأندية، والذي أدى بالفعل إلى إيقاف مباريات عدة، وتعد السلامة هي الأولوية، وفي حال رصد برق أو دلائل تفريغ كهربائي ضمن دائرة نصف قطرها 8 أميال (13 كيلومتراً) من الملعب، تُعلق المباراة فوراً، وفقاً للوائح الحالية، عند رصد أي تفريغ كهربائي داخل محيط الملعب، يُخلى الملعب، ويعود اللاعبون إلى غرف تبديل الملابس، ويبدأ عد تنازلي لمدة 30 دقيقة من دون أي نشاط كهربائي في المنطقة.

في حال حدوث صاعقة جديدة، خلال هذه الفترة، يُستأنف العد التنازلي تلقائياً، وبمجرد انقضاء وقت الانتظار دون وقوع المزيد من الصواعق، يُسمح بإجراء عملية إحماء قصيرة لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، وهو أمر ضروري للاعبين للعودة إلى إيقاع المنافسة قبل استئناف المباراة.

لكن ماذا يحدث إذا طال الانتظار؟، وإذا تجاوز الإيقاف 45 إلى 60 دقيقة، على المنظمين، بالتعاون مع الجهاز الفني، تقييم استمرارية المباراة، وفي هذه الحالات، قد يتم تأجيل المباراة أو حتى إلغاؤها، حسب الأحوال الجوية والظروف اللوجستية، ويعد معيار نصف قطر 8 أميال ليس اعتباطياً، حيث أظهرت الدراسات العلمية أن البرق قد يضرب حتى مسافة 16 كيلومتراً من مركز العاصفة، لذا تهدف هذه القاعدة إلى حماية كل من اللاعبين والجماهير مما يُسمى بـ «الصواعق العابرة» عبر بروتوكول العواصف الرعدية، ولا يقتصر هذا البروتوكول على كرة القدم فقط بل يتم تطبيقه أيضاً في مسابقات أميركية أخرى مثل دوري كرة القدم الأميركية، ودوري الجامعات الوطني، ودوري كرة القدم الأميركي، وحتى في الأحداث الرياضية الجامعية، ما يضمن أقصى قدر ممكن من الحماية ضد مخاطر الطقس، ولهذا السبب، لا تستطيع الفرق، ولا وسائل الإعلام، ولا الجماهير فعل أي شيء حيال ذلك، إنه إجراء أمني، ورغم الجدل الذي أثاره، إلا أنه يُعطي الأولوية لسلامة جميع الحاضرين. في الوقت الحالي، لا يُتوقع أي تغيير في تطبيقه.

ويعمل بروتوكول العواصف الرعدية في أميركا وفق الخطوات التالية:

- الكشف: تقوم أجهزة الاستشعار المتقدمة أو الأنظمة الجوية بتحديد مواقع العواصف الرعدية ضمن دائرة نصف قطرها 8 أميال.

- الإيقاف التلقائي: يتم إيقاف المباراة وإخلاء الملعب.

- العد التنازلي للسلامة: يتم بدء العد التنازلي لمدة 30 دقيقة من آخر ضربة صاعقة تم اكتشافها (يتم إعادة تشغيلها مع كل ضربة جديدة).

- إعادة التشغيل المتدرجة: يقوم اللاعبون بالإحماء لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق قبل الاستمرار.

- التقييم النهائي: في حالة استمرار الانقطاع يتم اتخاذ قرار بمواصلة المباراة، أو إعادة جدولتها أو إلغائها.