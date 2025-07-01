الإشادة بالهلال بعد إقصاء السيتي في «مونديال الأندية»



الرياض (د ب أ)



هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، نادي الهلال السعودي بعد بلوغه دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب الفوز التاريخي والمثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4- 3.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «هذا الهلال وصيف العالم وزعيم نص الأرض، تحدثوا كثيراً عن مشروع الدوري السعودي والفائدة منه، لن أعلق؛ ولكن في عامين وصيف العالم وفي البطولة الحالية تعادل مع ريال مدريد، وهزيمة بالأربعة على السيتي؛ حفظ الله الأمير محمد بن سلمان ودعمه للشباب».

وهنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد العربي لكرة القدم، نادي الهلال بعد تأهله.

وكتب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:«أبارك لممثل الوطن الهلال تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية».

وأكمل:«أداء متميز وانتصار يعكس قوة الكرة السعودية بفضل دعم قيادة وطننا الغالي -حفظها الله».

وأكد:«كل التوفيق بمواصلة التألق في الأدوار القادمة».