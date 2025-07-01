الأربعاء 2 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإشادة بالهلال بعد إقصاء السيتي في «مونديال الأندية»

الإشادة بالهلال بعد إقصاء السيتي في «مونديال الأندية»
1 يوليو 2025 11:52

 
الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«مجلس التعاون»: مواقفنا ثابتة تجاه دعم أمن واستقرار لبنان
ريال مدريد إلى ربع نهائي «مونديال الأندية»


هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، نادي الهلال السعودي بعد بلوغه دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب الفوز التاريخي والمثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4- 3.
وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «هذا الهلال وصيف العالم وزعيم نص الأرض، تحدثوا كثيراً عن مشروع الدوري السعودي والفائدة منه، لن أعلق؛ ولكن في عامين وصيف العالم وفي البطولة الحالية تعادل مع ريال مدريد، وهزيمة بالأربعة على السيتي؛ حفظ الله الأمير محمد بن سلمان ودعمه للشباب».
وهنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد العربي لكرة القدم، نادي الهلال بعد تأهله.
وكتب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:«أبارك لممثل الوطن الهلال تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية».
وأكمل:«أداء متميز وانتصار يعكس قوة الكرة السعودية بفضل دعم قيادة وطننا الغالي -حفظها الله».
وأكد:«كل التوفيق بمواصلة التألق في الأدوار القادمة».

 

الهلال السعودي
السعودية
مانشستر سيتي
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
ريال مدريد
تركي آل الشيخ
آخر الأخبار
رجل يسير وسط أكوام مبان مدمرة في مدينة حلب بسوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
اليوم 01:23
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
170 منظمة تدعو لوقف نظام توزيع «المساعدات القاتل» في غزة
اليوم 01:23
رجل إطفاء روسي يعمل على إخماد حريق في سوق شعبي عقب ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: أوفينا بكل الاتفاقات ولا نعرقل محادثات السلام
اليوم 01:23
امرأة تمشي بمظلة مع مشاة آخرين بجوار حديقة مونت دي آرتس في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر
اليوم 01:23
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
الأخبار العالمية
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©