«فتيات الشارقة» يطوّر «مواهب الشطرنج» في الصيف



الشارقة (الاتحاد)



دشّن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة فعاليات البرنامج الصيفي السنوي، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 70 فتاة من الفئة العمرية بين 6 و12 سنة، وذلك في مقر البرنامج بمدرسة الشارقة النموذجية للفتيات، والذي يستمر إلى 31 يوليو الجاري.

ويُعد البرنامج منصة مهمة لاستقطاب المواهب الواعدة إلى رياضة الشطرنج، وتنمية مهارات التفكير الاستراتيجي وحب المعرفة لدى الفتيات، مما يعزّز من حضور اللعبة في المجتمع، ويُكرّس مكانتها بوصفها رياضة للعقل والذكاء.

ويشمل البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والثقافية والترفيهية، إلى جانب تنمية مهارات المشاركات وتعزيز قدراتهن الذهنية والاجتماعية في بيئة آمنة ومحفّزة.

وتتضمن الأنشطة الشطرنجية استخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات الابتكار، حيث يقام التدريب مرتين أسبوعياً بهدف صقل المهارات وتعزيز الأداء.

وأكدت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن البرنامج يعتمد على 5 محاور أسبوعية رئيسية، هي: «أنا مبدعة»، «أنا المستقبل»، «أنا الرياضية»، «أنا المجتمع»، و«هنا الشارقة»، حيث يُخصص كل أسبوع لمحور معين يتناول جانباً من جوانب التوعية والتطوير الشخصي، من خلال ورش عمل وفعاليات وزيارات تعليمية وتثقيفية.

وأضافت: «يُنفذ البرنامج بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والحكومية، في إطار حرص النادي على تقديم محتوى ثري وتجربة صيفية متكاملة للفتيات، بما يسهم في غرس القيم الإيجابية وتوسيع مدارك المشاركات، ويتطلع النادي إلى موسم صيفي مثمر، يحمل في طياته الفائدة والمتعة لجميع المنتسبات، بدعم ورعاية الشركاء من المؤسسات الوطنية».