يوفنتوس يكثّف «جهود الساعات الأخيرة» لضم أوسيمين

روما (أ ف ب)

كثّف يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم جهوده في الساعات الأخيرة لمحاولة ضم الهداف النيجيري فيكتور أوسيمين من غريمه نابولي، وذلك وفق ما أفادت التقارير الإعلامية.

وتوج أوسيمين الموسم المنصرم بلقب الدوري التركي بألوان غلطة سراي، الذي انتقل إليه في سبتمبر الماضي على سبيل الإعارة من نابولي من دون خيار الشراء، وذلك بعدما دخل في صدام مع إدارة النادي الجنوبي لرغبته بعدم مواصلة اللعب معه.

انضم ابن الـ26 عاماً لغلطة سراي بعدما وجد نفسه من دون بديل آخر نتيجة إقفال باب الانتقالات الصيفية في أوروبا قبل التوصل إلى اتفاق مع أي فريق.

وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية منذ فترة طويلة عن رغبة يوفنتوس بالتعاقد مع أوسيمين الذي سجل خلال موسمه التركي 37 هدفاً في كافة المسابقات، بينها 26 في الدوري.

ورغم الحديث في مايو عن رفض أوسيمين الانضمام إلى يوفنتوس، كشفت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية أن «بيانكونيري» لم يفقد الأمل وكثّف في الساعات الأخيرة اتصالاته من أجل محاولة ضمه، كما الحال بالنسبة للكندي جوناثان ديفيد الذي بات حراً بعدما وصل إلى نهاية عقده مع ليل الفرنسي.

ولا يبدو التعاقد مع أوسيمين سهلاً على الإطلاق، لأنه يتوجب على إدارة عملاق تورينو الدخول في مفاوضات مع رئيس ومالك نابولي أوريليو دي لاورنتيس، بما أن البند الجزائي في عقد النيجيري والبالغ 75 مليون يورو لا ينطبق على الأندية الإيطالية، أي أن الأخيرة غير قادرة على تفعيله والحصول على خدمات اللاعب من دون مفاوضات مع النادي المتوّج في الموسم المنصرم بلقب الدوري الإيطالي.

ولن يكون بمقدور يوفنتوس بالتالي تكرار ما فعله في 2016 حين حرم نابولي من خدمات هدافه الأرجنتيني جونزالو هيجواين، بعدما دفع البند الجزائي الذي كان 100 مليون يورو، من أجل ضمه.

وأفادت التقارير بأن نابولي حدد مبلغ 80 مليون يورو لأي فريق إيطالي يرغب بضم النيجيري، لكنه قد يبالغ في طلباته في حال كان يوفنتوس المهتم بإبرام هذه الصفقة.

ويرغب أوسيمين في مواصلة مشواره الكروي في القارة الأوروبية، بعدما رفض عرضاً من الهلال السعودي قدره 30 مليون يورو كراتب سنوي، بالإضافة إلى دفع البند الجزائي في عقده، أي الـ75 مليون يورو، وفق التقارير الإعلامية.

بالنسبة لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، سيكون على يوفنتوس بيع مهاجمه دوشان فلاهوفيتش من أجل التمكن من إبرام صفقة التعاقد مع أوسيمين، وسط حديث عن رفض اللاعب الصربي الانضمام إلى فنربخشه التركي المهتم بخدماته لأنه يفضل أيضًا البقاء في أوروبا.