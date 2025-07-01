أبوظبي تنبض برياضات عالمية وعائلية في «صيف فوق الوصف»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتواصل فعاليات النسخة الرابعة من «صيف أبوظبي الرياضي» حتى 21 أغسطس المقبل، كأكبر حدث من نوعه في المنطقة، بتنظيم مشترك من مجموعة أدنيك، ومجلس أبوظبي الرياضي، ليشكّل منصة رياضية مجتمعية مفتوحة لجميع الفئات والأعمار، وسط بيئة مكيفة ومتكاملة لممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فصل الصيف.

ويواكب هذا الحدث الرائد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» سلسلة من الفعاليات الرياضية الكبرى في العاصمة ومدنها خلال شهر يوليو، ما يعزّز من مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرياضة، ويمنح الزوار والمقيمين تجربة صيفية «فوق الوصف».

تنطلق أولى الفعاليات في ميدان الروضة بمدينة العين والذي يحتضن النسخة الأولى من «مهرجان العين لسباقات الهجن»، والذي ينظمه مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بإشراف اتحاد سباقات الهجن، ويستمر حتى 9 أكتوبر المقبل.

ويمثل المهرجان امتداداً لجهود الحفاظ على الموروث الشعبي، وترسيخ حضور سباقات الهجن في المجتمع كجزء من الهوية الثقافية للإمارات، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، ويتضمن المهرجان ثلاث جولات تمهيدية، تليها جولة ختامية بمطلع أكتوبر، بإجمالي 605 أشواط تقام، وفق برنامج معتمد يحافظ على استمرارية التنافس طوال فترة المهرجان.

ويشهد اليوم التالي 5 يوليو إقامة نهائيات جولة أرينا كروس العالمية في «الاتحاد أرينا»، ضمن عرض عائلي حماسي للدراجات النارية يشمل استعراضات بهلوانية ومؤثرات بصرية وصوتية، إلى جانب فرصة للفوز بدراجة احترافية ضمن حملة «سباقك يبدأ من هنا».

ويحتضن صيف أبوظبي الرياضي في 19 يوليو، سباق هيروكس العالمي للياقة البدنية الداخلية، والذي يُقام للمرة الأولى في العاصمة، ويعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، بمشاركة واسعة من محبي التحدي واللياقة.

وتعود العين، إلى الواجهة، حيث ستكون «دار الزين» وجهة لعشاق الفنون القتالية بين 20 و27 يوليو، مع انطلاق بطولة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة للشباب 2025 في مركز العين للمؤتمرات، بمشاركة رياضيين شباب من مختلف أنحاء العالم، وإدراج فئة عمرية جديدة لأعمار 10–11 عاماً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويشهد الحدث الذي يُنظم للمرة الأولى في مدينة العين مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 60 دولة حول العالم، ليشكل أكبر تجمع شبابي لفنون القتال المختلطة على مستوى الهواة. ويتولى تنظيم البطولة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة (IMMAF)، فيما يستضيفها اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الرابع على التوالي، في خطوة تجسد عمق الشراكة المؤسسية بين الجانبين، وتعكس الثقة المتزايدة بقدرة دولة الإمارات على تنظيم واستضافة أبرز البطولات الدولية، وفق أعلى المعايير.

ويستعد جمهور أبوظبي لمزيد من الإثارة يومي 23 و24 يوليو، من خلال عرض مزدوج لسلسلة محاربي الإمارات في نسختيها 61 و62، والتي تجمع نخبة من المقاتلين الإقليميين والدوليين في مواجهات مرتقبة على عدد من الألقاب.

وفي 26 يوليو، يعود UFC إلى العاصمة بليلة نزال عالمية تحتضنها الاتحاد أرينا، يتصدرها اللقاء المرتقب بين الأسترالي روبرت ويتيكر والهولندي رينير دي ريدر في نزال فئة الوزن المتوسط، ضمن أمسية استثنائية من أقوى بطولات الفنون القتالية المختلطة في العالم.

ويواصل «صيف أبوظبي الرياضي» يومياً، من السادسة صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، استقبال المشاركين من مختلف الفئات، ضمن 12 رياضة متنوعة تشمل كرة القدم، السلة، البادل، التنس، الشطرنج، الفنون القتالية، ومضمار جري داخلي مطور، إلى جانب برامج للأطفال، وفعاليات مجتمعية وتوعوية تدعم أهداف عام المجتمع.