منتخب السلة يخوض 8 مباريات في 9 أيام بـ«دولية وليام جونز»

علي معالي (أبوظبي)

أجريت قرعة بطولة «وليام جونز» الدولية لكرة السلة للرجال، والتي يلعب خلالها منتخبنا الوطني 8 مباريات في 9 أيام على التوالي، في النسخة رقم 44 من هذه البطولة التاريخية التي تقام في الصين تايبيه، ويشارك فيها منتخبنا للمرة الخامسة، بشكل عام، والثالثة على التوالي، وتقام خلال الفترة من 12 حتى 20 يوليو الجاري، بمشاركة منتخبات قطر وأستراليا والصين تايبيه بمنتخبين (أ وب)، والبحرين واليابان وماليزيا وفريق سترونج جروب الفلبيني، ويبدأ منتخبنا مشواره فيها يوم 12 يوليو بلقاء قطر، ويختتم المباريات يوم 20 يوليو بمواجهة سترونج جروب.

وأكد راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية أن هذه المشاركة فرصة مناسبة للغاية لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، ومنها البطولة العربية للمنتخبات في تونس، وقال: «للمرة الثالثة على التوالي تتم دعوتنا للمشاركة في هذه البطولة الكبيرة، وخوض 8 مباريات في 9 أيام بالطبع يحتاج إلى جهد كبير من اللاعبين وكفاءة عالية في نفس الوقت من الجهاز الفني في كيفية تحقيق الاستفادة والتوازن من قائمة الـ14 لاعباً التي ستسافر إلى الصين تايبيه للمشاركة في البطولة».

وقال راشد عبدالله: «كل هذه الفترة من أجل المشاركة في البطولة العربية خلال المدة من 23 يوليو المقبل حتى 3 أغسطس المقبل، خاصة أن المنتخب حقق إنجازاً هو الأول في تاريخه بالبطولات العربية، بالحصول على المركز الرابع، وكذلك ستكون هذه الفترة، سواء بمباراتي البحرين أو بطولة وليام جونز فرصة لعدد من لاعبينا الشباب لاكتساب مزيد من الخبرات في المستقبل، والمشاركة مع لاعبين كبار، وهي مرحلة إحلال وتجديد في صفوف المنتخب».

وكان المنتخب قد انتظم في تدريباته تحت قيادة الدكتور منير بن الحبيب المدرب، ومساعده جاسم عبدالرضا، وحرص عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد على حضور التدريبات، قبل أن يتوجه الفريق إلى البحرين يوم السابع من الشهر الجاري لخوض مباراتين وديتين بدعوة من الاتحاد البحريني لخوض مباراتين، على أن يعود المنتخب لأرض الوطن يوم 9 يوليو ثم يتوجه إلى الصين تايبيه يوم 11 من نفس الشهر.