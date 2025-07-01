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الرياضة

المدير التنفيذي لـ«دي بي ورلد»: الإمارات مركز محوري لتطوير رياضة الجولف عالمياً

المدير التنفيذي لـ«دي بي ورلد»: الإمارات مركز محوري لتطوير رياضة الجولف عالمياً
1 يوليو 2025 15:30

 
أبوظبي (وام)
أكد توم فيليبس المدير التنفيذي لجولة «دي بي ورلد»، أن «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي» للجولف، المقررة في نوفمبر المقبل، تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى المحطات العالمية البارزة في روزنامة الجولف الدولية، لكونها تجمع نخبة من أفضل لاعبي العالم، وتُبرز مكانة دولة الإمارات كوجهة رياضية عالمية رائدة.
وقال:، قرار تعديل موعد إقامة البطولة من يناير إلى نوفمبر، جاء في إطار شراكة استراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي، ويعكس رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الأثر الرياضي والاقتصادي للبطولة، ودعم مسيرة تطور رياضة الجولف في الدولة والمنطقة.
وأوضح أن التغييرات التي طرأت على أجندة الجولف العالمية، فتحت المجال أمام إعادة تحديد موقع البطولة ضمن السياق الموسمي لجولة «دي بي ورلد»، بحيث تقام البطولة قبل أسبوع واحد من ختام الجولة، ما يمنح أبوظبي زخماً رياضياً كبيراً عبر استضافة أسبوعين متتاليين من المنافسات العالمية.
وأضاف أن هذا التعديل يسهم في زيادة التغطية الإعلامية، ويمنح البطولة بُعداً إضافياً ضمن مهرجان رياضي متكامل، يعزز من موقع دولة الإمارات كمركز محوري لتطوير رياضة الجولف، ويؤكد الدور الريادي للعاصمة أبوظبي على خريطة اللعبة عالمياً.
وكشف عن شراكة طويلة الأمد مع اتحاد الإمارات للجولف، تمتدّ لعقد كامل على الأقل، وتهدف إلى دعم وتطوير اللعبة محلياً على المستويات كافة، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس التزاماً مشتركاً بالنهوض بالرياضة من القاعدة إلى أعلى مستويات الاحتراف.
وأشار إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن مبادرات فاعلة، من بينها تخصيص 30 مقعداً في بطولتين من جولة «هوتيل بلانر»، إحداهما في أبوظبي والأخرى في عجمان، لإتاحة فرص تنافسية أمام المواهب الإماراتية الصاعدة، إلى جانب تبادل بعض هذه المقاعد مع اتحادات دولية، ما أتاح للاعبين الإماراتيين الاحتكاك ببطولات عالمية واكتساب خبرات نوعية.
واختتم فيليبس تصريحه بالإشارة إلى الإنجاز التاريخي الذي حققه اللاعب الإماراتي أحمد سكيك، المصنف كأفضل لاعب هاوٍ في الدولة، بعد اجتيازه المرحلة النهائية في بطولة احترافية من 72 حفرة، خلال مشاركته في «بطولة تحدي الإمارات للجولف» التي أقيمت مؤخراً في نادي الزوراء للجولف واليخوت، معتبراً أن هذا الإنجاز يعكس ثمار الدعم المستمر للرياضة والمواهب الوطنية.

 

 

 

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