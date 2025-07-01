موسيالا يرتدي رقم 10 مع بايرن ميونيخ

ميونيخ (د ب أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم، أن جمال موسيالا، نجم الفريق، سيرتدي القميص رقم 10 المميز بداية من الموسم الجديد.

وسيحصل موسيالا (22 عاماً) على القميص من ليروي ساني الذي رحل عن بايرن ميونيخ للانضمام لفريق جالطة سراي التركي.

وسيكمل موسيالا منافسات كأس العالم للأندية بالقميص رقم 42 لأن ساني لعب في البطولة بالقميص رقم 10، كما أنه من غير المسموح تغيير الأرقام وسط البطولة.

ويحمل القميص رقم 10، الذي يرتديه موسيالا أيضاً مع المنتخب الألماني، مكانة مرموقة للغاية، فقد ارتداه أساطير مثل بيليه، ودييجو مارادونا، وميشيل بلاتيني، وزين الدين زيدان، وليونيل ميسي.

ومن بين من ارتدوا القميص رقم 10 سابقاً مع بايرن ميونيخ، أولي هونيس، وبول برايتنر، ولوثار ماتيوس، وآريين روبن.