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الرياضة

منتخب السيدات يواجه فيتنام في تصفيات آسيا لكرة القدم

منتخب السيدات يواجه فيتنام في تصفيات آسيا لكرة القدم
1 يوليو 2025 13:41

 
علي معالي (أبوظبي)
يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم للسيدات، يوم غد، مع فيتنام في الجولة الرابعة من تصفيات كأس آسيا بالمجموعة الخامسة، والتي تجرى مبارياتها في فيتنام، ويسعى منتخبنا إلى تحقيق فوزه الأول على صاحب الأرض والجمهور بملعب «فيت تري»، ويتصدر الفيتنامي قمة المجموعة بـ 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الثالثة على المالديف 7-0، في الوقت الذي تعادل فيه منتخبنا مع جوام 0-0، وفي نفس المجموعة يلعب المالديف مع جوام.
وتشهد القارة الآسيوية مباريات بمناطقها المختلفة الموزعة في 7 مجموعات من أصل 8 مجموعات تم توزيعها على القارة الصفراء، سيتأهل فقط أبطال المجموعات الثماني إلى البطولة القارية، وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى مجموعتين تضمان 5 فرق وست مجموعات من 4 فرق.
ويشارك في التصفيات 34 منتخباً، وهو رقم قياسي جديد يتخطى الرقم السابق البالغ 24 منتخباً في تصفيات نسخة 2022، وتمثل هذه النسخة التصفيات السابعة في تاريخ البطولة، بعد أن انطلقت للمرة الأولى في نسخة 2006. 
وتسجل منتخبات بوتان، كمبوديا، باكستان، السعودية، سريلانكا، تيمور الشرقية وتركمانستان مشاركتها الأولى في تاريخ تصفيات كأس آسيا، وتسعى 18 دولة لتدوين اسمها في النهائيات للمرة الأولى، وهي، الإمارات، البحرين، بنجلادش، بوتان، كمبوديا، العراق، قيرغيزستان، لاوس، لبنان، المالديف، منغوليا، باكستان، فلسطين، السعودية، سريلانكا، طاجيكستان، تيمور الشرقية، تركمانستان.

 

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