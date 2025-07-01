بيلينجهام «النموذج» في مشروع ألونسو مع ريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



في الثانية والعشرين من عمره، يبرز جود بيلينجهام أحد أهم العناصر في مشروع ريال مدريد الجديد بقيادة تشابي ألونسو، ويواجه لاعب الوسط الإنجليزي، الذي تألق في عهد أنشيلوتي الآن تحدياً في التكيف مع نظام تكتيكي جديد، حيث سيكون دوره مختلفاً، ولكنه لا يقل أهمية.

وأقرّ بيلينجهام في تصريحاتٍ حديثة بأن المدرب الجديد جلب معه رؤية متجددة، حيث قال «مع هذا الأسلوب الجديد، نريد اللعب بين الخطوط، والسيطرة على المباراة، لكن تشابي يصر على ألا نفقد القدرة على الهجوم على المرمى، عندما تتاح لنا فرصة تسريع اللعب، ونريد الاستفادة من تلك اللحظات، والحفاظ على السيطرة طوال المباراة».

وخلال فترة كارلو أنشيلوتي، استُخدم بيلينجهام كثيراً مهاجم ثان، ما سمح له بالتحرك بحرية داخل منطقة جزاء المنافس، وترجم هذا الدور الهجومي إلى سجل رائع بلغ 38 هدفاً في موسمين مع ريال مدريد.

لكن على بيلينجهام مستعداً للتكيف مع خطة ألونسو، ومع تولي المدرب قيادة «الميرنجي»، يتولى بيلينجهام مركزاً دفاعياً أكثر، متماشياً مع أسلوب اللعب المتمركز والمتحكم الذي ميّز باير ليفركوزن في الدوري الألماني، وأبدى اللاعب نفسه استعداده التام للتكيف مع أي متطلبات للمدرب الإسباني، قائلاً: «أنا مستعد للعب أينما يحتاجني، أشعر بالراحة في مختلف الأدوار، لكن الأهم هو توازن الفريق، وأن نفهم جميعاً ما يريد إيصاله إلينا».

ولم يُخفِ الشاب البريطاني احترامه وإعجابه بتشابي ألونسو، الذي يتابعه منذ أن كان لاعباً لكرة القدم، حيث قال «تشابي شخصٌ لطيفٌ للغاية، لديه أسلوبٌ رائعٌ في التواصل مع اللاعبين، أكثر ما يجذبني فيه هو حماسه لكرة القدم، إنه نشيطٌ للغاية، دائم الحركة والتفاعل، ما يُتيح له رؤية اللعبة والشعور بها بشكل أفضل، عندما ترى مدرباً مثل ذلك، تُصيبك طاقته بالعدوى»، ويشارك ريال مدريد في كأس العالم للأندية، ويعد بيلينجهام جزءاً من الفريق الذي يسعى لبدء حقبة ألونسو بنجاح، بينما التحدي القادم سيكون ضد يوفنتوس، في مباراة حاسمة بدور الـ16 اليوم الثلاثاء، بموهبته وقيادته وشخصيته القوية، سيكون بيلينجهام مصمماً على أن يصبح معياراً لريال مدريد الجديد، ستكون كل دقيقة على أرض الملعب فرصة جديدة لإثبات أنه النجم الذي يحتاجه تشابي ألونسو وجماهير ريال مدريد.