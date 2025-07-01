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الرياضة

من أبراهام إلى جماهير بشكتاش: «أنا قادم إليكم»

من أبراهام إلى جماهير بشكتاش: «أنا قادم إليكم»
1 يوليو 2025 13:50

 

اسطنبول (أ ف ب)
دخل بشكتاش في مفاوضات للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام المرتبط بعقد مع روما الإيطالي، بحسب ما أعلن النادي التركي الذي أفاد في بيان له مستخدماً الاسم الكامل للاعب «بدأت المفاوضات مع اللاعب وناديه روما من أجل انتقال اللاعب المحترف كيفن أوجينيتيجا باكومو-أبراهام»، ويتبقى لأبراهام عام واحد في عقده الحالي مع نادي العاصمة الإيطالية.
في المقابل، كشفت وسائل اعلام ايطالية أن المحادثات تتعلق باتمام صفقة إعارة ابن الـ27 عاماً، وقال أبراهام في مقطع فيديو من على متن الطائرة الخاصة بالنادي الذي نشر عبر حسابه على إنستجرام: «مرحباً أيها النسور السود، أنا قادم إليكم، أراكم في المطار».
ومن المرتقب أن يصل اللاعب الى اسطنبول اليوم لإتمام الصفقة.
وقع أبراهام مع روما في أغسطس 2021 عقداً لخمس سنوات، قادماً من تشلسي الإنجليزي مقابل 48 مليون دولار أميركي، وكان أحد ركائز الفوز بلقب مسابقة «كونفرنس ليغ» في عام 2022، وخاض الدولي الرنجليزي أخيراً تجربة لموسم واحد (2025-2024) على سبيل الإعارة مع ميلان، مسجلاً عشرة أهداف في جميع المسابقات.

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