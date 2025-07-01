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الرياضة

ميلوش يحدد ملامح استعدادات الشارقة للموسم الجديد

ميلوش يحدد ملامح استعدادات الشارقة للموسم الجديد
1 يوليو 2025 14:31

 
علي معالي (أبوظبي)
حدد الصربي ميلوش، مدرب فريق الشارقة، ملامح الفترة المقبلة من الاستعداد للموسم الجديد، حيث يبدأ «الملك» الفحوصات الطبية لكافة اللاعبين، وتدريباته الداخلية يوم السبت المقبل، ويستمر في الإمارة الباسمة حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي المقرر في النمسا خلال الفترة من 12 يوليو حتى الخامس من أغسطس المقبل، على أن يكون موزعاً بين منطقتي «نيدرستريتش» و«ستيريا».
ومن المنتظر أن يخوض الشارقة في معسكره الخارجي 5 مباريات متدرجة المستوى، استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد 15 أغسطس، وتم تحديد مواعيد المباريات بالمعسكر الخارجي أيام 16 و21 و26 و31 يوليو، والمباراة الخامسة قبل العودة بيوم واحد إلى أرض الوطن.
وتعيش جماهير «الملك» حالة من القلق حتى الآن، في ظل عدم وجود أي صفقات رسمية لسد الفراغات المتنوعة داخل صفوف الفريق في العديد من المراكز، والتي عانى منها الشارقة في الموسم الماضي، والتي جعلته أخفق في تحقيق أي لقب محلي، مكتفياً بلقب دوري أبطال آسيا 2، ويعود قلق الجماهير لأن الموسم الجديد مع المدرب ميلوش سيكون أكثر قوة وضراوة محلياً وآسيوياً، نظراً لمشاركة الشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما يبحث الفريق مع المدرب الصربي الجديد عن كيفية الصعود لمنصات التتويج المختلفة.

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