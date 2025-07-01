الأربعاء 2 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيلفا: خروج سيتي من مونديال الأندية «مؤلم» مثل «الأبطال»

سيلفا: خروج سيتي من مونديال الأندية «مؤلم» مثل «الأبطال»
1 يوليو 2025 15:14

فلوريدا (د ب أ)

يرفض برناردو سيلفا، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اعتبار خروج فريقه المفاجئ من كأس العالم للأندية كأنه نعمة مقنّعة.

أخبار ذات صلة
ريال مدريد إلى ربع نهائي «مونديال الأندية»
سلمان بن إبراهيم: الهلال سفير ناجح للقارة الآسيوية

وودع مانشستر سيتي منافسات مونديال الأندية، بعد الخسارة 3-4 أمام الهلال السعودي بعد الوقت الإضافي في دور الـ16.
ورسّخ مانشستر سيتي نفسه كأحد المرشحين لنيل اللقب، بعد الفوز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات بأداء مقنع، الوصول إلى النهائي كان سيجعل مشوار الفريق يستمر حتى 13 يوليو، أي قبل خمسة أسابيع فقط من انطلاق الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد جدل كبير بشأن تأثير مونديال الأندية على رفاهية اللاعب، هناك شعور في بعض الأوساط بأن مانشستر سيتي، بعد موسم 2024-2025 المخيّب للآمال، يحتاج إلى الراحة، لكن سيلفا لا يرى الأمر بهذه الطريقة.
وقال قائد الفريق: «لم يكن أحد يرغب في الخسارة، نحن معتادون جداً، للأسف، على عدم الحصول على عطلات، لأن جدول المباريات مزدحم للغاية، وعندما نشارك في بطولة فإننا نأخذها على محمل الجد للغاية».
وأضاف: «كان لدينا طموح كبير في هذه البطولة وأردنا الفوز بها».
وبسؤاله عما إذا كانت الهزيمة مؤلمة مثلها مثل الخروج من دوري أبطال أوروبا، قال: «نعم، قليلاً».
وقال سيلفا: «كان هناك دائماً شعور بالخطر من فريق الهلال عندما يستعيدون الكرة في التحولات وهجماتهم المرتدة، لقد سمحنا لهم بالجري مرات كثيرة جداً».
وأضاف: «لكن بعيداً عن هذا أتيحت لنا فرص، سجلنا ثلاثة أهداف، وكان بإمكاننا أن نسجل 5 أو 6 أهداف، عاقبونا، لديهم فريق جيد وعناصر لديها الجودة وأهنئهم».

 

مانشستر سيتي
الهلال السعودي
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
برناردو سيلفا
آخر الأخبار
رجل يسير وسط أكوام مبان مدمرة في مدينة حلب بسوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
اليوم 01:23
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
170 منظمة تدعو لوقف نظام توزيع «المساعدات القاتل» في غزة
اليوم 01:23
رجل إطفاء روسي يعمل على إخماد حريق في سوق شعبي عقب ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: أوفينا بكل الاتفاقات ولا نعرقل محادثات السلام
اليوم 01:23
امرأة تمشي بمظلة مع مشاة آخرين بجوار حديقة مونت دي آرتس في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر
اليوم 01:23
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
الأخبار العالمية
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©