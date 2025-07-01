الأربعاء 2 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»

أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
1 يوليو 2025 15:52

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«يو إف سي»، منظمة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً، أن بطولة «يو إف سي 321» ستشهد سلسلة من النزالات القوية بين ألمع نجوم رياضات الفنون القتالية المختلطة يوم 25 أكتوبر في الاتحاد أرينا، جزيرة ياس، مرسخة مكانة الإمارة وجهة عالمية لأبرز الفعاليات الرياضية.
وتتوج نزالات «يو إف سي 321» فعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي»، الذي سيُقدم باقة من التجارب والأنشطة المستوحاة من رياضات الفنون القتالية المختلطة في مختلف أنحاء العاصمة، بما في ذلك فعاليات مخصصة للجمهور، وفرص لقاء نجوم رياضات النزال في العالم، وتحديات اللياقة البدنية، إلى جانب التجارب الترفيهية الحية.
واحتضنت أبوظبي بنجاح ما يزيد على 20 من بطولات «يو إف سي» منذ عام 2010، معززةً شعبية رياضات الفنون القتالية المختلطة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة. وتستضيف العاصمة الإماراتية هذا الصيف «ليلة النزال من يو إف سي: ويتاكر ضد دي ريدر»، التي تنطلق السبت 26 يوليو في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بمواجهة قوية بين روبرت ويتاكر، بطل الوزن المتوسط السابق والمصنف خامساً عالمياً، والنجم الصاعد رينير دي ريدر.
وسيتم الإعلان قريباً عن مزيد من تفاصيل بطولة «يو إف سي 321» المرتقبة، بما في ذلك باقات كبار الشخصيات التي ستتوفر عبر موقع الوكيل الرسمي أون لوكيشن، وتتيح باقات التذاكر الرسمية ميزات حصرية، مع حجز مقاعد مميزة، وحضور فعاليات قياس الوزن مع كبار الشخصيات، إلى جانب خدمات الضيافة الشاملة ولقاء نجوم «يو إف سي» وغيرها. 

أخبار ذات صلة
4 ملايين مستعمرة مرجانية في أبوظبي بحلول 2030
إغلاق منشأة «إم إس للتجارة» بأبوظبي
يو أف سي
الفنون القتالية
الفنون القتالية المختلطة
أبوظبي
آخر الأخبار
رجل يسير وسط أكوام مبان مدمرة في مدينة حلب بسوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
اليوم 01:23
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
170 منظمة تدعو لوقف نظام توزيع «المساعدات القاتل» في غزة
اليوم 01:23
رجل إطفاء روسي يعمل على إخماد حريق في سوق شعبي عقب ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: أوفينا بكل الاتفاقات ولا نعرقل محادثات السلام
اليوم 01:23
امرأة تمشي بمظلة مع مشاة آخرين بجوار حديقة مونت دي آرتس في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر
اليوم 01:23
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
الأخبار العالمية
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©