أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«يو إف سي»، منظمة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً، أن بطولة «يو إف سي 321» ستشهد سلسلة من النزالات القوية بين ألمع نجوم رياضات الفنون القتالية المختلطة يوم 25 أكتوبر في الاتحاد أرينا، جزيرة ياس، مرسخة مكانة الإمارة وجهة عالمية لأبرز الفعاليات الرياضية.

وتتوج نزالات «يو إف سي 321» فعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي»، الذي سيُقدم باقة من التجارب والأنشطة المستوحاة من رياضات الفنون القتالية المختلطة في مختلف أنحاء العاصمة، بما في ذلك فعاليات مخصصة للجمهور، وفرص لقاء نجوم رياضات النزال في العالم، وتحديات اللياقة البدنية، إلى جانب التجارب الترفيهية الحية.

واحتضنت أبوظبي بنجاح ما يزيد على 20 من بطولات «يو إف سي» منذ عام 2010، معززةً شعبية رياضات الفنون القتالية المختلطة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة. وتستضيف العاصمة الإماراتية هذا الصيف «ليلة النزال من يو إف سي: ويتاكر ضد دي ريدر»، التي تنطلق السبت 26 يوليو في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بمواجهة قوية بين روبرت ويتاكر، بطل الوزن المتوسط السابق والمصنف خامساً عالمياً، والنجم الصاعد رينير دي ريدر.

وسيتم الإعلان قريباً عن مزيد من تفاصيل بطولة «يو إف سي 321» المرتقبة، بما في ذلك باقات كبار الشخصيات التي ستتوفر عبر موقع الوكيل الرسمي أون لوكيشن، وتتيح باقات التذاكر الرسمية ميزات حصرية، مع حجز مقاعد مميزة، وحضور فعاليات قياس الوزن مع كبار الشخصيات، إلى جانب خدمات الضيافة الشاملة ولقاء نجوم «يو إف سي» وغيرها.