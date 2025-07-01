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الرياضة

انتهاء مشوار بيجولا عند الدور الأول في ويمبلدون

انتهاء مشوار بيجولا عند الدور الأول في ويمبلدون
1 يوليو 2025 16:02

 
لندن (أ ف ب)
انتهى مشوار الأميركية جيسيكا بيجولا، المصنّفة ثالثة عالمياً، عند الدور الأول لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، بخسارتها أمام الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو 2-6 و3-6 الثلاثاء.
وبدت الأميركية، الفائزة السبت بلقبها الثالث للموسم بعد تغلبها على البولندية إيجا شفيونتيك في نهائي دورة باد هامبورج العشبية، بعيدة عن مستواها في مواجهة الإيطالية البالغة 24 عاماً والمصنّفة 116 عالمياً، لينتهي مشوار ابنة الـ31 عاماً عند الدور الأول في البطولة الإنجليزية لأول مرة منذ 2019 حين كانت تخوض باكورة مشاركاتها في القرعة الرئيسية.
وبذلك، يبقى أفضل إنجاز لوصيفة فلاشينج ميدوز 2024 في ثالثة البطولات الأربع الكبرى وصولها إلى ربع النهائي مرة واحدة عام 2023، فيما ستخوض كوتشاريتو، الفائزة بلقب واحد فقط في دورات رابطة المحترفات، الدور الثاني للمرة الثالثة في ثالث مشاركة لها.
وقالت الإيطالية إنه في مواجهة لاعبات مثل بيجولا «عليك أن تستغل الفرص التي تتاح لك، حاولت أن أكون أكثر عدائية، أن أخاطر وألا أفكر بخسارة النقطة أو الفوز بها، بل إن أقدم أفضل ما بإمكاني».
وتلتقي كوتشاريتو التي احتاجت إلى 58 دقيقة فقط لإقصاء بيجولا وتحقيق فوزها الأول على لاعبة مصنفة بين الخمس الأوليات، في الدور الثاني الألمانية تاتيانا ماريا أو الأميركية كايتي فولينيتس.

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