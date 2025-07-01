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الرياضة

منتخب الريشة الطائرة يحصد 5 ميداليات في إيطاليا وبلغاريا

منتخب الريشة الطائرة يحصد 5 ميداليات في إيطاليا وبلغاريا
1 يوليو 2025 16:04

روما (وام)

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أحرز منتخب الريشة الطائرة، 5 ميداليات في بطولتي إيطاليا المفتوحة 2025، وبلغاريا للناشئين، بواقع ذهبيتين و3 برونزيات.
وشهدت بطولة بلغاريا فوز اللاعب ريان ملحان، بذهبية فردي الناشئين تحت 19 سنة، واللاعبة ميشا عمر بذهبية الفتيات للفئة نفسها، بينما أحرزت اللاعبة فيدههي كاليداسان، الميدالية البرونزية.
وحقق اللاعبان عبدالعزيز محمد يحيى وريان ملحان، برونزية زوجي تحت 19 سنة، في حين نجح التوأمان ديف وديرين أيابان بحصد برونزية زوجي الرجال في بطولة إيطاليا المفتوحة، بعد أداء مميز في نصف النهائي أمام لاعبين من إنجلترا ضمن التصنيف المتقدم.
وأكدت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، أن هذه الإنجازات تعكس نجاح برنامج مسار النخبة الذي أطلقه الاتحاد مؤخراً، بالتعاون مع لجنة النخبة في وزارة الرياضة، بهدف اكتشاف المواهب وصقلها من خلال برامج تدريبية متقدمة، ومشاركات دولية نوعية.

الريشة الطائرة
نورة الجسمي
إيطاليا
بلغاريا
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