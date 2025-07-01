شتوتجارت يتعاقد مع نوح درويش من برشلونة

شتوتجارت (د ب أ)

تعاقد فريق شتوتجارت، الفائز بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم، مع نوح درويش، الفائز بكأس العالم تحت 17 عاماً، قادماً من فريق برشلونة الإسباني، وذكر شتوتجارت أن الألماني نوح لاعب خط الوسط المهاجم (18عاماً) وقع على عقد مدته أربعة أعوام، يمتد حتى 2029.

وقال فابيان فولجموث، عضو مجلس إدارة شتوتجارت للشؤون الرياضية: «نوح أحد أكبر المواهب في مجموعته العمرية، وهو بالفعل يلعب كرة القدم في أعلى المستويات. ومازلنا نرى فيه إمكانات كبيرة، خاصة بسبب صغر سنه»، وأضاف: «نحن مقتنعون أن نوح سيكون لديه مستقبل إيجابي بقميص شتوتجارت».

ووصف درويش شتوتجارت بأنه «نادي مميز»، وقال: «الآن أريد الاستقرار سريعاً، وأن أتعرف على زملائي، والعمل بكد لكي أواصل التطور في شتوتجارت وأن أحقق النجاحات مع هذا النادي». وانضم درويش إلى أكاديمية برشلونة الشهيرة في 2023 من فرايبورج.

ولم يتمكن من الصعود للفريق الأول، ولعب بشكل رئيسي مع فريق برشلونة الرديف، المشارك في دوري الدرجة الثالثة. وارتدى درويش شارة قيادة المنتخب الألماني تحت 17 عاماً، وتوج معه بلقب كأس العالم 2023، كما شارك في بطولة أمم أوروبا تحت 19 عاماً في رومانيا، ولكنه أصيب في دور المجموعات، وغاب عن المباراة التي خسرها الفريق 5/ 6 في الوقت الإضافي أمام المنتخب الإسباني في الدور قبل النهائي.