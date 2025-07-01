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الرياضة

وولفرهامبتون يتعاقد مع لارسن

وولفرهامبتون يتعاقد مع لارسن
1 يوليو 2025 16:33

 

لندن (د ب أ)
أكمل يورجن ستراند لارسن انتقاله بشكل دائم لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، بعدما قضى الموسم الماضي معاراً من فريق سلتا فيجو الإسباني، ووقع اللاعب النرويجي الدولي على عقد يمتد لأربعة أعوام مع النادي.
وقدم لارسن أداء جيداً موسمه الأول بالدوري الإنجليزي، حيث سجل 14 هدفاً ليساعد وولفرهامبتون في الابتعاد عن المنطقة المهددة بالهبوط. استوفى لارسن بعض البنود في عقد إعارته، مما جعل انتقاله إلى وولفرهامبتون دائماً بشكل تلقائي. وقال لارسن، الذي تألق تحت قيادة المدرب فيتور بيريرا، لموقع النادي الإلكتروني:«كان موسماً أول جيداً في الدوري الإنجليزي الممتاز».
وأضاف: «فخور بما حققته. تمكنت من اتخاذ الخطوات بشكل أسرع مما كنت أفعله من قبل. في السابق، عندما كنت أنتقل إلى بلد جديد، كنت أحتاج إلى وقت أطول للتأقلم وتسجيل الأهداف». وأضاف:«كمهاجم، يحتاجك الفريق لتسجيل الأهداف وأن تكون في استقبال التمريرات العرضية، لذا فإن تسجيل 14 هدفاً، والعودة بعد إصاباتي وتراجع مستواي قليلاً، كان موسماً جيداً لي من هذه الناحية».
وأكد: «منذ وصول فيتور وجهازه، سجلت ثمانية أهداف، وسبعة أهداف في سبع أو ثماني مباريات، لذلك كانت نهاية جيدة للموسم، وكفريق تطورنا بشكل جيد جداً. استعداداً للموسم الجديد».

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