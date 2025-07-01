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الرياضة

فاتي إلى موناكو على سبيل الإعارة من برشلونة

فاتي إلى موناكو على سبيل الإعارة من برشلونة
1 يوليو 2025 17:17


موناكو (أ ف ب)
انضم المهاجم الإسباني أنسو فاتي إلى موناكو، ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم المنصرم، قادماً من برشلونة بطل إسبانيا على سبيل الإعارة لموسم، مع خيار التعاقد معه نهائياً، وذلك وفق ما أعلن نادي الإمارة الثلاثاء.
ووصل ابن الـ 22 عاماً إلى الإمارة الخميس الماضي، وخضع للفحوص الطبية الروتينية في اليوم التالي، قبل توقيع عقد انتقاله إلى موناكو على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع خيار البقاء نهائياً، مقابل 11 مليون يورو. 
ووفق مصدر مقرب من الملف، سيتكفل برشلونة بجزء هام من راتب اللاعب الدولي الذي خاض 11 مباراة بألوان إسبانيا سجل خلالها هدفين، على أن يحصل النادي الكاتالوني على قسم من أي مكاسب مستقبلية ناجمة عن بيع اللاعب، شرط أن يُفعّل موناكو خيار الانتقال الدائم في مايو المقبل.
وُلِد فاتي في بيساو (غينيا بيساو) في 31 أكتوبر 2002 وخاض أول مباراة احترافية له مع برشلونة، وهو في السادسة عشرة من عمره في 25 أغسطس 2019.
دافع عن ألوان النادي الكاتالوني في 123 مباراة (29 هدفاً و8 تمريرات حاسمة)، وفاز بلقب الدوري الإسباني مرتين (2023 و2025)، والكأس الإسبانية مرتين أيضاً (2021 و2025) على غرار الكأس السوبر الإسبانية (2023 و2025).
عانى الموسم الماضي من كثرة الإصابات واكتفى بخوض 11 مباراة فقط من دون أن يسجل أي هدف، ما يجعله متحفزاً لإعادة إطلاق مسيرته بألوان موناكو الذي ضم هذا الصيف لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، بطل مونديال 2018 والمدافع الإنجليزي إريك داير.
وسيتم تقديم اللاعبين الثلاثة إلى وسائل الإعلام الخميس. 

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