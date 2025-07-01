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الرياضة

فولفسبورج يبدأ المغامرة مع سيمونيس

فولفسبورج يبدأ المغامرة مع سيمونيس
1 يوليو 2025 17:29


فولفسبورج (د ب أ)
قال بيتر كريستيانسين، المدير الرياضي لفريق فولفسبورج الألماني لكرة القدم، إن هناك اعتقاداً في النادي بأن المدرب الهولندي المغمور بول سيمونيس هو أفضل حل لهم كمدرب، بعد أن تعاقب على تدريب الفريق 10 مدربين في 10 أعوام لم تكن ناجحة جداً. وكان فولفسبورج، الذي احتل المركز الحادي عشر في الموسم الماضي، قدم سيمونيس 40 عاماً اليوم الثلاثاء.
وسيحل سيمونيس محل رالف هازنهوتيل، الذي اضطر للرحيل قبل وقت قصير من نهاية الموسم الماضي. ولم يكن لدى سيمونيس مسيرة احترافية كلاعب، وكانت تجربته الوحيدة في تدريب فريق أول العام الماضي مع فريق جو أهيد إيجلز، الذي قاده لحصد لقب كأس هولندا، أول لقب للفريق في 92 عاماً.
وقال كريستيانسين: «هل كنا أقل من المستوى في السنوات الماضية؟ بالتأكيد! ولهذا كان علينا الآن أن نجري تغييرات». وأضاف: «كان لدينا عدد من المدربين الصاعدين الذين يمتلكون أفكاراً جيدة على قائمتنا. لكن كان لدينا شعور بأن بول هو الأفضل بينهم».
وقال سيمونيس إنه مستعد للتحدي واصفاً ذلك بـ«الخطوات المثالية التالية». وأضاف: «هذه خطوة كبيرة للغاية. يمكنك أن تقول إنك اتخذت خطوتين أو ثلاثاً مرة واحدة. ولكنني مستعد ولا يمكنني الانتظار لحين البدء». وأكد: «إذا كان لديك الفرصة للانتقال لأحد أكبر المسابقات في العالم، فعليك أن تخوض هذه المغامرة».

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