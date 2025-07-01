سينر.. «البداية القوية» في «ويمبلدون»



لندن (أ ف ب)



بدأ الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، مشواره في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس بقوة، من خلال فوزه السهل على مواطنه لوكا ناردي 6-4 و6-3 و6-0.

وفي أول مواجهة له على الإطلاق مع مواطنه المصنف 95 عالمياً، لم يجد سينر صعوبة كبرى في حجز بطاقته إلى الدور الثاني لهذه البطولة التي لم يذهب فيها بطل أستراليا المفتوحة لعامي 2024 و2025 وفلاشينج ميدوز 2024 أبعد من نصف النهائي (مرة واحدة عام 2023).

ولم يظهر ابن الـ23 عاماً تأثراً بنتيجته المخيبة في دورة هاله الألمانية العشبية التي ودعها من الدور الثاني على يد الكازخستاني ألكسندر بوبليك، وهو الذي خسر مباراتين نهائيتين منذ عودته من الإيقاف بسبب قضية التنشط، وذلك في دورة روما لماسترز الألف نقطة وبطولة رولان جاروس على يد نفس اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز بطل ويمبلدون للعامين الماضيين.

ويلتقي سينر الذي كسر إرسال ناردي خمس مرات في اللقاء مع تسع إرسالات ساحقة و17 خطأ مباشراً مقابل 33 لمواطنه ليحسم المواجهة في ساعة و48 دقيقة، في اختباره التالي الأسترالي ألكسندر فوكيتش الفائز بدوره على التايواني تسينج تشون هسين 6-3 و6-4 و4-6 و7-6.

وتأهل إلى الدور الثاني أيضاً الأسترالي أليكس دي مينور الحادي عشر بفوزه على الإسباني روبرتو كاربايّس باينا 6-2 و6-2 و7-6، والأميركي تومي بول الثالث عشر بفوزه على البريطاني يوهانس مونداي 6-4 و6-4 و6-2،

وعند السيدات، انتهى مشوار الأميركية جيسيكا بيجولا، المصنفة ثالثة عالمياً، عند الدور الأول بخسارتها أمام الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو 2-6 و3-6.

وبدت الأميركية، الفائزة السبت بلقبها الثالث للموسم بعد تغلبها على البولندية إيجا شفيونتيك في نهائي دورة باد هامبورج العشبية، بعيدة عن مستواها في مواجهة الإيطالية البالغة 24 عاماً والمصنفة 116 عالمياً، لينتهي مشوار ابنة الـ31 عاماً عند الدور الأول في البطولة الإنجليزية للمرة الأولى منذ 2019، حين كانت تخوض باكورة مشاركاتها في القرعة الرئيسة.

وبذلك، يبقى أفضل إنجاز لوصيفة فلاشينج ميدوز 2024 في ثالثة البطولات الأربع الكبرى وصولها إلى ربع النهائي مرة واحدة عام 2023، فيما ستخوض كوتشاريتو، الفائزة بلقب واحد فقط في دورات رابطة المحترفات، الدور الثاني للمرة الثالثة في ثالث مشاركة لها.

وقالت الإيطالية إنه في مواجهة لاعبات مثل بيجولا «عليك أن تستغل الفرص التي تتاح لك، حاولت أن أكون أكثر عدائية، أن أخاطر وألا أفكر بخسارة النقطة أو الفوز بها، بل أن أقدم أفضل ما بإمكاني».

وتلتقي كوتشاريتو التي احتاجت إلى 58 دقيقة فقط لإقصاء بيجولا وتحقيق فوزها الأول على لاعبة مصنفة بين الخمس الأوليات، في الدور الثاني الأميركية كايتي فولينيتس التي تغلبت بدورها على الألمانية تاتيانا ماريا 3-6 و6-7 و6-1.

وفي أبرز النتائج الأخرى، تأهلت إلى الدور الثاني أيضاً الأسترالية داريا كاساتكينا السادسة عشرة بفوزها على الكولومبية إميليانا أرانجو 7-5 و6-3، والروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الثامنة عشرة بفوزها على الأسترالية بريسيلا هون 6-2 و7-5.