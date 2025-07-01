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الرياضة

«المصنف السابع» يودع «ويمبلدون»

«المصنف السابع» يودع «ويمبلدون»
1 يوليو 2025 18:51

 
لندن (رويترز)

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ودع المصنف السابع لورينتسو موسيتي بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الأول، بعد خسارته أمام الجورجي المتأهل من التصفيات نيكولوز باسيلاشفيلي، لتتبدد آمال اللاعب الإيطالي في تكرار ما فعله الموسم الماضي، عندما بلغ الدور قبل النهائي في نادي عموم لندن.
وخسر موسيتي، الذي شارك في مباراته الأولى منذ انسحابه أمام كارلوس ألكاراز في الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة بسبب إصابة في الساق، بنتيجة 2-6 و6-4 و5-7 و1-6 على الملعب رقم اثنين الرطب.
وتعافي موسيتي (23 عاماً) بعد بداية بطيئة في المباراة ليتعادل في المجموعة الثانية، لكن باسيلاشفيلي المصنف 126 رفع مستواه في نهاية المجموعة الثالثة وكسر الإرسال والنتيجة 5-6 بعد فوزه بتبادل رائع للضربات انتهى بضربة مباشرة من على الشبكة.
وتراجع أداء موسيتي في المجموعة الرابعة التي استمرت 23 دقيقة، ليحقق باسيلاشفيلي فوزه الأولى في بطولة كبرى منذ بلوغه الدور الثالث في ويمبلدون عام 2022.
وهذا الفوز هو الأول للقادم من جورجيا (33 عاماً) على لاعب من ضمن العشرة الأوائل في إحدى البطولات الأربع الكبرى. 

التنس
لندن
إنجلترا
إيطاليا
ويمبلدون
بطولة ويمبلدون للتنس
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