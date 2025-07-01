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الرياضة

نتائج إيجابية لفريق الشارقة للزوارق السريعة في بطولة العالم بإيطاليا

نتائج إيجابية لفريق الشارقة للزوارق السريعة في بطولة العالم بإيطاليا
1 يوليو 2025 19:23

 

الشارقة (الاتحاد)
حقّق فريق الشارقة للزوارق السريعة التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية إنجازاً لافتاً في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق «فورمولا 2» التي استضافتها مدينة برينديزي الإيطالية بعدما حصل على المركز الرابع عبر القارب رقم 27 والمركز السابع عبر القارب رقم 18 وذلك ضمن مشاركته الأولى بالبطولة.
وقال أحمد عيسى الحوسني مدير نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية إن هذه النتائج ثمرة جهود فريق عمل متميز وشركائنا الاستراتيجيين الذين يدعمون رؤيتنا في ترسيخ الريادة الإماراتية في الرياضات البحرية عالمياً.
وأوضح أن القارب رقم 27 يتميز بأنه مصنوع بالكامل في إمارة الشارقة بتصميمه الحديث ومحركه رباعي الأشواط الذي يجمع بين الكفاءة العالية والتقنيات الصديقة للبيئة مما يعكس التزام الفريق بالابتكار والاستدامة في عالم الرياضات البحرية.
وأكد الحوسني أن الفريق يهدف إلى تعزيز مكانة الشارقة ودولة الإمارات وجهة رائدة في صناعة الرياضات البحرية من خلال مواصلة المشاركات الدولية الناجحة والاستثمار في التطوير التكنولوجي والكفاءات الوطنية.
جدير بالذكر أن هذه البطولة تُعدّ واحدة من أبرز المنافسات العالمية في رياضة الزوارق السريعة مما يجعل إنجاز فريق الشارقة خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافه الطموحة على المستوى الدولي.

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