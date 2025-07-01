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الرياضة

أرسنال يتعاقد مع الإسباني كيبا حارس تشيلسي

أرسنال يتعاقد مع الإسباني كيبا حارس تشيلسي
1 يوليو 2025 19:51


لندن (د ب أ)
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده مع حارس المرمى الإسباني كيبا أريزابالاجا من صفوف تشيلسي. وقضى كيبا 30 عاماً الموسم الماضي معاراً إلى بورنموث، وشارك في 35 مباراة على مستوى جميع المسابقات، وكان أرسنال تعاقد مع البرازيلي نيتو من بورنموث كحارس احتياطي لديفيد رايا، لكنه عاد إلى فريقه السابق بعد انتهاء إعارته التي امتدت لموسم واحد.
ووقع كيبا، الذي قضى موسم 2024/2023 في ريال مدريد الإسباني، عقداً لمدة ثلاث سنوات مع أرسنال في صفقة بلغت قيمتها حوالي خمسة ملايين جنيه إسترليني (9ر6 مليون دولار). وقال كيبا للموقع الرسمي لأرسنال: «أنا سعيد للغاية لوجودي هنا، متحمس جداً وأتطلع لما هو قادم».
وأضاف «الطموح الذي يظهر في هذا النادي، عندما أتحدث مع المدرب ميكيل أرتيتا ومدرب حراس المرمى إيناكي تشانا، ومدى رغبتهما في الفوز، يجعلاني أعتقد أننا قريبون جداً من الفوز، ونأمل أن نتمكن معا من تحقيقه».
وأصبح كيبا أغلى حارس مرمى في العالم عندما انضم إلى تشيلسي من أتلتيك بلباو الإسباني مقابل 71 مليون جنيه إسترليني في صيف 2018، وفاز مع تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، كما فاز مع منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية.2023 وقال أرتيتا مدرب أرسنال: «هو لاعب نعرفه، وقد واجهناه عدة مرات في المواسم الأخيرة، يمتلك خبرة كبيرة للغاية، سيفيد بها زملاءه في الفريق، ولديه شغف حقيقي للفوز». واقترب أرسنال أيضاً من إبرام صفقتين مع كريستيان نورجارد، لاعب خط وسط برينتفورد، ومارتن زوبيمندي، لاعب ريال سوسيداد.

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