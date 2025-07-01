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الرياضة

ليبوفيتز يخوض «المغامرة الأولى» في «طواف فرنسا»

ليبوفيتز يخوض «المغامرة الأولى» في «طواف فرنسا»
1 يوليو 2025 19:58

 
برلين (د ب أ)

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أصبح الألماني فلوريان ليبوفيتز على أهبة الاستعداد لخوض مغامرته الأولى في سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس» بدءاً من يوم السبت المقبل.
يدخل ليبوفيتز «24 عاماً»، السباق الفرنسي الشهير بعد فوزه الرائع بالمركز الثالث، خلف بطلي آخر خمس نسخ من «تور دو فرانس»، تادي بوجاتشار ويوناس فينجيجارد، في سباق كريتيريوم دو دوفيني.
كما حل الدراج الألماني في المركز الثاني في سباق باريس-نيس، ورابعاً في سباق الباسك، وسابعاً في سباق إسبانيا الدولي «فويلتا» العام الماضي.
ولم يبدأ ليبوفيتز رحلته مع سباقات الدراجات بشكل جدي، إلا قبل خمس سنوات، بعد سلسلة من الإصابات التي حرمته من مواصلة مسيرته في رياضة البياتلون، حيث كان بطلاً وطنياً على مستوى الناشئين.
وقال ليبوفيتز في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية «أنا سعيد لقدرتي على أن أعيش حياتي بعيداً عن الأضواء».
وأضاف «هناك ضغط خاص، لكنني أتطلع إليه بشوق، من الجيد أن تساهم في جعل رياضة الدراجات أكثر شعبية في ألمانيا مجدداً، لكنني لا أريد حقاً أن أكون محط الأنظار».
ولم تذق ألمانيا طعم النجاح في «تور دو فرانس» باستثناء فوز يان أولريش بلقب نسخة عام 1997 من السباق الفرنسي، وكان أندرياس كلودن آخر دراج ألماني يصعد إلى منصة التتويج النهائية عام 2006 .
وأشار ليبوفيتز «كنت أعرف أنني في حالة جيدة، لكنني لم أتوقع أبداً أن أصل إلى هذا المستوى المتقدم».

فرنسا
طواف فرنسا
ألمانيا
تادي بوجاتشار
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