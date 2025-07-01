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الرياضة

«الأبيض» يحسم مصير «وديات» أكتوبر بعد «القرعة»

«الأبيض» يحسم مصير «وديات» أكتوبر بعد «القرعة»
1 يوليو 2025 21:00

معتز الشامي (أبوظبي)

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استقر جهاز منتخبنا الوطني لكرة القدم، بقيادة الروماني كوزمين على خوض معسكر خارجي في أوروبا، أواخر أغسطس المقبل، بعد أول جولتين للدوري، وأداء مباراتين وديتين، ضمن التحضيرات للمرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تُقام بنظام التجمع في أكتوبر المقبل.
وعقد الجهاز الإداري الجديد للمنتخب اجتماعاً في مقر الاتحاد بوجود مطر الصهباني وإسماعيل راشد، لمناقشة الجوانب الخاصة بالمنتخب والتجمعات المقبلة، فيما تحسم إدارة المنتخبات التفاصيل الخاصة بمكان المعسكر الثاني لـ«الأبيض» المقرر قبل انطلاق التصفيات، وما إذا كان يحتاج المنتخب إلى ودية أو اثنتين، قبل البطولة المجمعة، وذلك بناءً على ما تسفر عنه القرعة التي يجريها الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور 17 يوليو الجاري.
وتقرر أن ينطلق دوري أدنوك للمحترفين 16 أغسطس، على أن تقام الجولة الثانية 22 أو 23 من الشهر نفسه، ويدخل بعدها المنتخب تجمعه المرتقب، والذي يشهد خوض تجربتين دوليتين مع منتخبات يتم الترتيب لمواجهتها حالياً.

الإمارات
كأس العالم
المنتخب الوطني
كوزمين
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