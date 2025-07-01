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الرياضة

رامسي يبدأ التجربة المكسيكية!

رامسي يبدأ التجربة المكسيكية!
1 يوليو 2025 20:17

 
مكسيكو سيتي (أ ب)

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وصل النجم الويلزي المخضرم آرون رامسي إلى مكسيكو سيتي تمهيداً للانتقال إلى صفوف يونيفرسيداد ناسيونال «بوماس أونام» المكسيكي.
ويستأنف رامسي «34 عاماً» لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وكارديف الويلزي، مسيرته عبر الدوري المكسيكي.
وسيخضع رامسي لفحص طبي قبل إتمام انتقاله، علماً بأنه حصل بالفعل على تأشيرة عمل للعب في المكسيك.
وقال رامسي في مطار مدينة مكسيكو «متحمس للعب، ولأن أكون جزءاً من هذا النادي التاريخي، لا أطيق الانتظار لأكون على أرض الملعب».
ويعتبر بوماس أحد أكثر الفرق الأربعة شعبية في المكسيك، رغم أنه لم يفز بأي لقب منذ عام 2011 .
وأوضح رامسي «شاهدت بعض المباريات بالدوري المكسيكي، وأعجبتني كثيراً، هناك بعض الفرق الجيدة حقاً هنا، وأنا متحمس للمشاركة في هذه البطولة الآن».
ومنذ عام 1996، تقام بطولتان في الدوري المكسيكي كل عام، تبدأ الأولى في يناير وتنتهي في مايو، بينما تبدأ البطولة الثانية في 11 يوليو وتنتهي في ديسمبر.
وأشرف رامسي على تدريب كارديف سيتي في المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم الماضي، بعد هبوط الفريق من دوري البطولة الإنجليزية إلى دوري الدرجة الأولى. وشارك رامسي في 86 مباراة مع منتخب ويلز، وأسهم في وصول بلاده إلى نصف نهائي «يورو 2016».

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آرون رامسي
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