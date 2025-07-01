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الرياضة

أوكلاهوما يجدد عقد «الصانع الكندي»

أوكلاهوما يجدد عقد «الصانع الكندي»
1 يوليو 2025 20:36

 
باريس (أ ف ب)

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مدد نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر المُتوج بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم، صانع الألعاب الدولي الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر عقده مقابل 285 مليون دولار «240 مليون يورو» لمدة أربع سنوات، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وأوضحت التقارير أن جلجيوس-ألكسندر سيحصل على 71.25 مليون دولار سنوياً «أقل بقليل من 60 مليون يورو» خلال موسم واحد، وهو أعلى راتب سنوي في تاريخ الدوري حسب ما أوردته شبكة «إي إس بي إن».
للمقارنة، فإن اللاعب الأعلى أجراً في الدوري كان نجم جولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري الذي حصل على 55.76 مليون دولار في الموسم الماضي.
وحصل جلجيوس-ألكسندر على لقب أفضل لاعب في الموسم العادي والأدوار النهائية، وسيظل مع فريق أوكلاهوما حتى موسم 2030-2031.
ويلعب الكندي «26 عاماً» مع أوكلاهوما سيتي ثاندر منذ عام 2020، وانضم إليه من لوس أنجلوس كليبرز، الفريق الذي اختاره في الدرافت قبل عامين.
وكان جلجيوس-ألكسندر صانع تتويج ثاندر بأول لقب في الدوري في 22 يونيو على حساب إنديانا بايسرز بحسم سلسلة الدور النهائي (4-3).
كما أنهى الموسم العادي أفضل هداف بمعدل 32.7 نقطة في المباراة الواحدة، بالإضافة إلى 6.4 تمريرات حاسمة.
وسيطر ثاندر بقيادته على الموسم العادي، حيث أنهى الموسم في المركز الأول برصيد 68 فوزاً و14 خسارة.

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