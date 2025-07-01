10 انتقالات تتصدر المشهد في افتتاح سوق «الليجا»



مراد المصري (أبوظبي)



انطلق اليوم سوق الانتقالات الصيفية رسماً في إسبانيا، وذلك في وقت أعلنت فيه عدد الأندية عن بعض الصفقات التي أبرمتها بالفعل، ومنها 10 من أبرز هذه الانتقالات.

يعتبر تعاقد ريال مدريد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد من أبرز الصفقات الكروية العالمية هذا الصيف.

وبعد أن أمضى مسيرته الكروية بالكامل مع ليفربول، شعر اللاعب ذو الـ26 عاماً أن الوقت حان لخوض تحدٍ جديد، وقرر نقل مهاراته المذهلة إلى ملعب سانتياجو برنابيو، وظهر بالفعل مع فريقه خلال كأس العالم للأندية.

وكان تعزيز دفاع ريال مدريد من أولوياته هذا الصيف، وهو ما جعله يتعاقد مع قلب الدفاع دين هويسن من بورنموث.

كما أن فرانكو ماستانتونو هو أحدث المواهب الأرجنتينية الصاعدة القادمة إلى «الليجا»، بعدما سارع ريال مدريد لضمه.

لن يبلغ ماستانتونو عامه الـ 18 إلا في أواخر هذا الصيف، إلا أن هذه الموهبة الإبداعية لفتت الأنظار بأدائه في وسط ريفر بليت، حتى أنه شارك للمرة الأولى مع المنتخب، وسيكون من المثير للاهتمام متابعة مسيرته مع العملاق الإسباني.

وأصبح لدى برشلونة حارس جديد، بعد أن ضمّ الموهبة الفذة جوان جارسيا، وذلك بعدما نجح «البلوجرانا» بدفعه الشرط الجزائي للاعب صاحب الـ24 عاماً، لينتزع الحارس من غريمه في المدينة إسبانيول.

ورغم هبوط لاس بالماس الموسم الماضي، برز ألبرتو موليرو على المستوى الفردي، بعدما سجّل الجناح «21 عاماً» 6 أهداف لفريق «جزر الكناري»، ما دفع فياريال لضمه إلى صفوفه.

ومع استعداد سيلتا فيجو للعودة إلى المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، عزز الفريق هجومه بالتعاقد مع فيران يوجلا، حيث كان المهاجم الإسباني «26 عاماً» الذي انطلق من صفوف برشلونة مطلوباً بشدة، بعد تسجيله 40 هدفاً مع كلوب بروج البلجيكي في 148 مباراة، إلا أن النادي الجاليكي هو من حسم سباق الحصول على توقيعه.

لم يشارك ألفارو فاييس في أي مباراة الموسم الماضي، إلا أن ريال بيتيس يدرك تماماً براعة حارس المرمى، نظراً لنشأته في أكاديميته قبل عدة سنوات، ثم برز في لاس بالماس، والآن يعود مجدداً إلى العاصمة الأندلسية.

وبعد أن قضى الموسم الماضي معاراً إلى ريال بيتيس من نابولي، وقّع المدافع ناتان عقداً دائمًا مع النادي الأندلسي.

وبعد انضمامه إلى إسبانيول على سبيل الإعارة في منتصف الموسم الماضي، ساعد روبرتو فرنانديز فريق «الببغاوات» على تجنب الهبوط بتسجيله 6 أهداف في الدوري، وإدراكاً منه لأهمية المهاجم «22 عاماً»، حوّل النادي الكتالوني إعارته من براجا إلى صفقة انتقال دائمة.

وعزز أتلتيك بلباو صفوفه في مركز الجناح بضمه روبرت نافارو، بعد انتهاء عقده مع ريال مايوركا. كان اللاعب «23 عاماً» يلعب سابقاً مع ريال سوسيداد، الغريم الباسكي لأتلتيك بلباو، وعاد الآن إلى إقليم الباسك ليمنح المدرب إرنستو فالفيردي خياراً إضافياً في هجوم بلباو.