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الرياضة

منتخب الرجبي يبحث عن بطاقة المونديال في سيريلانكا

منتخب الرجبي يبحث عن بطاقة المونديال في سيريلانكا
1 يوليو 2025 21:44

 
دبي (الاتحاد)

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تغادر بعثة منتخبنا الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً يوم الأربعاء إلى مدينة كولومبو لمواجهة منتخب سيريلانكا في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، الجمعة المقبل، وهي المواجهة التي تحدد مسيرة منتخبنا في تصفيات المونديال، حيث يحتاج للفوز من أجل المشاركة في ملحق التصفيات بعد الفوز الأخير على كوريا فيما خسر في الجولة الأولى أمام هونج كونج.
وطبقاً لنظام التصفيات الآسيوية، يتأهل متصدر التصفيات إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحق التصفيات الذي تستضيف دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل.
ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، وتضم البعثة 25 لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب أبولو بيرليني ومعه الطاقم الفني يوسف شاكر وجاك بينادي وآرون بريسكو و دورانت جيربر بجانب مايك دروموند وجاك ستابلي للعلاج الطبيعي.
وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد أن المنتخب كثف تدريباته بعد العودة من كوريا والفوز المستحق والذي رفع معنويات اللاعبين وجدد حظوظ منتخبنا في التمسك بحظوظه في التصفيات، وسوف يتدرب المنتخب في ملعب المباراة يوم الخميس على أن يخوض المواجهة الجمعة، مشيراً إلى أن الفوز بالمباراة الثانية على التوالي سيضع منتخبا في ملحق التصفيات، حيث سيواجه وصيف بطل أفريقيا والفائز منهما يلعب في التصفيات النهائية التي ستقام في دبي.
وطالب الزعابي جميع اللاعبين ببذل أقصى الجهد في المباراة من أجل تجديد حلم المونديال، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد لديه ثقة كاملة في اللاعبين والجهازين الفني والإداري في إكمال المهمة على الوجه المطلوب، والتمسك بالفرصة الأخيرة من أجل كتابة تاريخ جديد للرجبي الإماراتي آسيوياً وعالمياً. 

الإمارات
منتخب الرجبي
سريلانكا
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