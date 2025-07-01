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الرياضة

السجن 17 عاماً لسارق كرة تحمل توقيع نيمار

السجن 17 عاماً لسارق كرة تحمل توقيع نيمار
1 يوليو 2025 21:50

برازيليا (أ ف ب)

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أصدرت المحكمة العليا في البرازيل حكما بالسجن 17 عاماً على رجل اتهم بسرقة كرة قدم تحمل توقيع نيمار من مبنى الكونجرس في الثامن من يناير 2023.
وتمت إدانة نيلسون ريبيرو فونسيكا جونيور «34 عاماً»، بالسرقة، وصوتت أغلبية كبيرة أربعة من أصل خمسة قضاة في الغرفة الأولى بالمحكمة العليا لمصلحة إدانته والتي تم تأكيدها.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايش إن المتهمين «شاركوا» بشكل نشط في غزو ونهب مقرات السلطة في العاصمة البرازيلية.
وزعم القاضي مورايش أيضاً أن نيلسون ريبيرو فونسيكا جونيور اعترف بسرقة الكرة «وهي أصل فريد من نوعه يشكل جزءاً من التراث العام للبرازيل».
وزعم محاموه أنه عثر عليها في قاعة الكونجرس خلال أعمال الشغب، فأخذها لحمايتها، ثم سلّمها بعد 20 يوماً إلى الشرطة.
تم التبرع بالكرة التي وقع عليها نيمار إلى مجلس النواب في عام 2012 من قبل سانتوس، النادي الذي لعب فيه نجم البرازيلي في بداية مسيرته الاحترافية قبل العودة إلى صفوفه في يناير الماضي، وتم عرض الكرة في أحد أروقة البرلمان.

البرازيل
نيمار
سانتوس
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