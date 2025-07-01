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الرياضة

زفيريف يودع ويمبلدون في «مباراة اليومين»!

زفيريف يودع ويمبلدون في «مباراة اليومين»!
1 يوليو 2025 22:46

 
لندن (أ ف ب)


خرج الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً من الدور الأول لبطولة ويمبلدو، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بخسارته أمام الفرنسي آرتور ريندركنيش 6-7 و7-6 و3-6 و7-6 و4-6.
واستكملت المباراة اليوم بعد توقفها مساء الاثنين بسبب حظر التجوال في ويمبلدون بعد الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، بعد مجموعتين تبادل اللاعبان الفوز فيهما، وحسم الفرنسي المصنف 72 عالمياً المواجهة اليوم ضارباً موعداً مع التشيلي كريستيان جارين الـ110 عالمياً، والفائز على اللوكسمبورجي كريس روديش.
وقال الفرنسي عقب نهاية المباراة التي استغرقت 4 ساعات و40 دقيقة: «ساقاي لا تزالان ترتجفان، لم أنم سوى ست ساعات الليلة الماضية»، مضيفاً «هذه الرياضة صعبة، ولكن يا لها من لحظة رائعة! إنه أول انتصار لي ضد لاعب من بين أفضل خمسة لاعبين في العالم، على أجمل ملعب في العالم».
في المقابل، بات زفيريف رابع مصنف بين العشرة الأوائل يودع مبكراً، بعد الإيطالي لورنتسو موزيتي السابع، والدنماركي هولجر رونه الثامن والروسي دانييل مدفيديف التاسع.
ووصل زفيريف إلى نهائي دورة شتوتجارت (250 نقطة) ونصف نهائي دورة هاله (500 نقطة) الألمانيتين في يونيو الماضي، ولم يخسر في الدور الأول لإحدى بطولات الجراند سلام منذ نسخة ويمبلدون 2019.
بلغ المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي وخسر أمام الإيطالي يانيك سينر، قبل أن يخسر في ربع نهائي رولان جاروس على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وتعتبر بطولة ويمبلدون هي الوحيدة من بين بطولات الجراند سلام الأربع التي لم يصل فيها زفيريف إلى النهائي، وتبقى أفضل نتيجة له فيها ثمن النهائي ثلاث مرات في تسع مشاركات.

 

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بطولة ويمبلدون للتنس
ألمانيا
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