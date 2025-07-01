لاكازيت في الدوري السعودي



باريس (أ ف ب)



أعلن نادي نيوم الصاعد حديثاً الى دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، تعاقده رسمياً مع المهاجم الفرنسي المخضرم ألكسندر لاكازيت المنتهي عقده مع ليون.

وكتب النادي السعودي الثري على حسابه في منصة (إكس):»من أرض تراث ليون إلى أرض المستقبل نيوم، القناص لاكازيت هنا».

وأضاف «تاريخ صنعه في أوروبا، وفصل جديد يبدأه مع نيوم، تم التوقيع وبدأت الحكاية، لاكازيت يختار نيوم لكتابة فضل جديد في مسيرته».

وأمضى لاكازيت، البالغ من العمر 34 عاماً، عشرة مواسم من مسيرته مع ليون (2010-2017، 2022-2025)، مسجلاً 201 هدفاً في 391 مباراة.

ولعب لاكازيت أيضاً لمدة خمس سنوات مع أرسنال الإنجليزي (2017-2022)، حيث انضم اليه مقابل 60 مليون يورو.

ويضم نادي نيوم لاعباً سابقا لليون هو الدولي الجزائري سعيد بن رحمة انضم إلى صفوفه في يناير الماضي.

وأعلن الثاني عن التعاقد مع لاعب آخر من الدوري الفرنسي هو الإيفواري أمادو كونيه من رينس.