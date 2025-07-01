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الرياضة

ريال مدريد إلى ربع نهائي «مونديال الأندية»

ريال مدريد إلى ربع نهائي «مونديال الأندية»
2 يوليو 2025 01:12

نيويورك (رويترز)

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سجل جونزالو جارسيا هدفاً في الشوط الثاني، ليقود ريال مدريد للفوز 1-صفر على يوفنتوس، والتقدم لدور الثمانية لكأس العالم للأندية لكرة القدم.
ولم تكن بداية المباراة تشير إلى أن فريق المدرب تشابي ألونسو سيتفوق في نهايتها، بعدما أهدر يوفنتوس أكثر من فرصة.
وافتقر المهاجم راندال كولو مواني للدقة في الدقيقة السادسة ليهدر انفراداً من مدى قريب، قبل أن يطلق كينان يلديز تسديدة قوية تحولت إلى ركلة ركنية.
وأطلق فرانسيسكو كونسيساو ضربة رأس من مدى قريب سيطر عليها تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في منتصف الشوط الأول.
لكن اختلف الأمر بعد نهاية الاستراحة، وأصبح ريال مدريد المسيطر، وكاد فينيسيوس جونيور أن يسجل الهدف الأول، لكنه تأخر في التسديد بعد انطلاقة فردية رائعة من منتصف الملعب.
وحاول المدافع دين هاوسن وسدد مباشرة من مدى بعيد لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.
لكن الواعد جارسيا انتزع الفوز بضربة رأس رائعة في الدقيقة 54 ليواصل تألقه في البطولة المقامة في الولايات المتحدة.
ووقف حارس يوفنتوس ميشيل دي جريجوريو أمام تسديدة قوية من أردا جولر، قبل نجاح ريال مدريد في الحفاظ على النتيجة ليواصل سعيه لتحقيق اللقب العالمي.

أميركا
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
ريال مدريد
يوفنتوس
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