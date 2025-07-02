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الرياضة

دورتموند يضرب موعداً مع ريال مدريد في «مونديال الأندية»

دورتموند يضرب موعداً مع ريال مدريد في «مونديال الأندية»
2 يوليو 2025 08:14

أتلانتيك بيتش (أ ف ب)

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حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزاً متوقعاً لكن صعباً على مونتيري المكسيكي 2-1، في ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، ضارباً موعداً مع ريال مدريد الإسباني في ربع النهائي.
ويدين دورتموند بفوزه إلى المهاجم الغيني سيرهو جيراسي الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 14 و24، فيما سجل لمونتيري جيرمان بيرتيرامي (48).
ووصل جيراسي، هداف دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، هدفه الـ37 في مختلف المسابقات مواصلا تألقه الكبير.
وسيلتقي دورتموند مع ريال مدريد الفائز على يوفنتوس الإيطالي 1-0 على ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي، في الخامس من يوليو على ملعب ميتلايف في نيويورك.
وتابع الفريق الألماني بقيادة مدربه الكرواتي كوفاتش سلسلة مبارياته من دون خسارة ووصل إلى 11 مباراة في مختلف المسابقات.
وكان مونتيري قد تأهل إلى هذا الدور بعد تعادل مفاجئ مع إنتر ميلان الإيطالي 1-1 مع ريفر بلايت الأرجنتيني سلباً، قبل الفوز الكبير على أوراوا ريد دايموندز الياباني 4-0.
وافتتح جيراسي التسجيل، حين تبادل الكرة مع أدييمي على خط منطقة الجزاء، لعبها له الأخير، فسددها الغيني زاحفة نحو المرمى (14).
واستغل جيراسي كرة من أدييمي الذي انطلق من الجهة اليمنى وانتظر زميله قبل أن يلعبها له في منتصف منطقة الجزاء ليتابعها في الشباك (24).
وبدا أن دورتموند في طريقه إلى تحقيق فوز متوقع وسهل، خاصة أن جيراسي كان قريباً من تسجيل ثلاثيته الخاصة «هاتريك»، فيما ضاعت فرصة أخرى من أدييمي أيضاً.
لكن الفريق المكسيكي ضغط بقوة في الشوط الثاني، وقلّص النتيجة بسرعة عبر بيرتيرامي برأسية، بعدما وصلته تمريرة بالرأس أيضاً من إريك أوجيري (48).
وسجّل بيرترامي هدفاً ثانياً لفريقه بتسديدة أرضية إلى الزاوية البعيدة، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل، ما أثار استياء الجماهير الحاضرة التي بلغ عددها 31 ألف متفرج.
وكاد المخضرم الإسباني سيرخيو راموس يعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة، بعدما تقدم إلى الهجوم، وضرب رأسية مرت قريبة من القائم في الوقت بدل الضائع.
وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة من دون الإنجليزي جوبي بيلينجهام، الشقيق الأصغر لجود، بسبب نيله إنذاراً ثانياً، ما يعني حرمان الجمهور من مواجهة بين الشقيقين في ربع النهائي.

 

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