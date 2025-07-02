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الرياضة

ميتروفيتش يصدم الهلال!

ميتروفيتش يصدم الهلال!
2 يوليو 2025 08:21

فيلادلفيا (أ ف ب)

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يستمر غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن الهلال السعودي المتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، بسبب الإصابة وفقاً لتقارير صحفية.
ولم يشارك ميتروفيتش مع الهلال في جميع مبارياته في المسابقة، ومنذ استلام المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.
أصيب مهاجم فولهام الإنجليزي السابق قبل يومين من مواجهة ريال مدريد الإسباني (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات، ولم يُستدعَ أيضاً إلى مواجهات سالزبورج النمساوي (0-0) وباتشوكا المكسيكي (2-0) ومانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن النهائي «4-3 بعد التمديد».
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن غياب ميتروفيتش عن مواجهة فلوميننسي البرازيلي في الرابع من يوليو المقبل في أورلاندو ضمن ربع النهائي، متوقعة لعدم تعافيه الكامل من الإصابة.
ولعب البرازيلي ماركوس ليوناردو مكان ميتروفيتش منذ غيابه، وتمكن من فرض نفسه، بعدما سجل هدفاً أمام باتشوكا، ثم قاد الهلال إلى الفوز الملحمي على السيتي بتسجيله هدفين.

 

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الدوري السعودي
الهلال
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
مانشستر سيتي
سيموني إنزاجي
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