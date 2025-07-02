ميتروفيتش يصدم الهلال!

فيلادلفيا (أ ف ب)



يستمر غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن الهلال السعودي المتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، بسبب الإصابة وفقاً لتقارير صحفية.

ولم يشارك ميتروفيتش مع الهلال في جميع مبارياته في المسابقة، ومنذ استلام المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

أصيب مهاجم فولهام الإنجليزي السابق قبل يومين من مواجهة ريال مدريد الإسباني (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات، ولم يُستدعَ أيضاً إلى مواجهات سالزبورج النمساوي (0-0) وباتشوكا المكسيكي (2-0) ومانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن النهائي «4-3 بعد التمديد».

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن غياب ميتروفيتش عن مواجهة فلوميننسي البرازيلي في الرابع من يوليو المقبل في أورلاندو ضمن ربع النهائي، متوقعة لعدم تعافيه الكامل من الإصابة.

ولعب البرازيلي ماركوس ليوناردو مكان ميتروفيتش منذ غيابه، وتمكن من فرض نفسه، بعدما سجل هدفاً أمام باتشوكا، ثم قاد الهلال إلى الفوز الملحمي على السيتي بتسجيله هدفين.