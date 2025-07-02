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الرياضة

مبابي يبث التفاؤل في قلب ألونسو

مبابي يبث التفاؤل في قلب ألونسو
2 يوليو 2025 08:28

ميامي (أ ف ب)

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أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني شابي ألونسو تفاؤله بشأن الحالة البدنية للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي خاض أولى مبارياته في كأس العالم للأندية في ثمن النهائي، بعد تعافيه من التهاب معدي معوي، مؤكداً أنه «سيكون أفضل بكثير في ربع النهائي».
وقال المدرب عقب تأهل ريال مدريد على حساب يوفنتوس الإيطالي 1-0 «أعتقد أنه سيتحسن يوماً بعد يوم، وبحلول ربع النهائي السبت سيتقدم أكثر، سنواصل مراقبته. أتحدث معه يومياً عن حالته، وأعتقد أنه سيكون في وضع أفضل بكثير في ربع النهائي أمام بوروسيا دورتموند الألماني.
وكان قائد المنتخب الفرنسي الذي جلس على دكة البدلاء مع بداية المباراة أمام يوفنتوس، دخل بديلاً في الدقيقة 68 مكان جونزالو جارسيا، صاحب هدف اللقاء.
ولم يخض النجم الفرنسي أي مباراة منذ 8 يونيو، تاريخ مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية التي فاز فيها مع منتخب بلاده على ألمانيا 2-0.
وكان مبابي أصيب بالتهاب معدي معوي حاد قبل أكثر من أسبوعين، ما أدى إلى غيابه عن الدور الأول من كأس العالم للأندية.
وبعد خضوعه لفحص في المستشفى لبضع ساعات، تدرب لفترة طويلة بشكل منفرد داخل القاعة، قبل أن يعود إلى التدريبات الجماعية الأربعاء الماضي مع بقية لاعبي ريال مدريد.

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